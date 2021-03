Speravo de morì prima: lo speciale sulla serie tv su Totti. VIDEO

Da venerdì 19 marzo su Sky Atlantic andrà in onda, alle 21.15, Speravo de morì prima, la serie tv tratta dall'autobiografia di Francesco Totti (scritta insieme a Paolo Condò) e incentrata in particolare sugli ultimi anni della carriera dell'ex capitano della Roma, vissuti in conflitto con l'allenatore Luciano Spalletti e nell'inquietudine di veder finire una carriera durata venticinque anni (episodi disponibili anche on demand e in streaming su NOW TV).