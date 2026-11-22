L'autore televisivo, sceneggiatore e regista che nel corso della sua carriera ha firmato molte edizioni del Festival di Sanremo, del Concertone del Primo maggio e di altri programmi radio e tv della Rai, si è spento all'età di 69 anni. Tra gli altri, l'omaggio di Claudio Bisio sui social
E' morto all'età di 69 anni Massimo Martelli, autore televisivo, sceneggiatore e regista che nel corso della sua carriera ha firmato molte edizioni del Festival di Sanremo, del Concertone del Primo maggio e di altri programmi radio e tv della Rai, come 'Anima mia', 'Quelli che il calcio' e 'Radio2 Social Club'. Nato a Bologna nel 1957, Martelli dopo gli studi al Dams ha costruito una lunga carriera dietro le quinte della televisione italiana, lavorando con Fabio Fazio, Claudio Baglioni, Amadeus e Fiorello.
dalla tv al cinema
E' stato regista di 'Bar Sport', film del 2011 tratto dall'opera di Stefano Benni e aveva collaborato con Michele Serra alla realizzazione dell'iniziativa "Una piazza per l'Europa" a Roma. Era anche direttore artistico del Festival del Cinema più Piccolo del Mondo, una rassegna cinematografica che si svolge a Castelnuovo dell'Abate nel Senese. "Ciao Massimo", lo ha salutato il collega sceneggiatore e conduttore tv Piero Galeotti, "avremo tempo di raccontare il tuo talento, la tua generosità, la tua umanità. Adesso devo fare i conti con la tua insopportabile mancanza". A fargli eco su Instagram, Claudio Bisio: "Non si fa in tempo a gioire per qualcosa che arriva la mazzata. Un amico (Massimo Martelli), con cui ho percorso un bel pezzo della mia storia… se n’è andato. Ciao Massimo!". Di seguito il post completo.