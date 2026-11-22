L'autore televisivo, sceneggiatore e regista che nel corso della sua carriera ha firmato molte edizioni del Festival di Sanremo, del Concertone del Primo maggio e di altri programmi radio e tv della Rai, si è spento all'età di 69 anni. Tra gli altri, l'omaggio di Claudio Bisio sui social

E' morto all'età di 69 anni Massimo Martelli, autore televisivo, sceneggiatore e regista che nel corso della sua carriera ha firmato molte edizioni del Festival di Sanremo, del Concertone del Primo maggio e di altri programmi radio e tv della Rai, come 'Anima mia', 'Quelli che il calcio' e 'Radio2 Social Club'. Nato a Bologna nel 1957, Martelli dopo gli studi al Dams ha costruito una lunga carriera dietro le quinte della televisione italiana, lavorando con Fabio Fazio, Claudio Baglioni, Amadeus e Fiorello.