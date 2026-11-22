E' Riccardo Chailly il vincitore del premio come miglior direttore all'edizione 2026 degli International Opera Awards , il prestigioso riconoscimento fondato da Harry Hyman nel 2012 e assegnato ai migliori artisti dell'anno da una giuria presieduta dal direttore del mensile Opera John Allison. Riccardo Chailly, che venerdì 20 aveva diretto alla Scala il suo ultimo concerto come direttore musicale, è stato premiato in corrispondenza del termine "del suo celebrato impegno decennale come Direttore musicale del Teatro alla Scala.

"la guida musicale e la visione di uno dei direttori di riferimento del mondo dell'opera"

L'onorificenza riconosce la guida musicale e la visione di uno dei direttori di riferimento del mondo dell'opera". Il premio è stato consegnato, nel corso di una cerimonia al Theater an der Wien di Vienna, dalla Direttrice di Opera Europa Karen Stone al Direttore della Comunicazione della Scala Paolo Besana, che insieme al Direttore della Comunicazione della Filarmonica Marco Ferullo ha approfittato dell'occasione per ringraziare pubblicamente a nome del Teatro alla Scala e dell'Orchestra il maestro Chailly per i risultati ottenuti negli anni passati insieme e per quelli che lo attendono insieme al Teatro negli anni a venire. Il maestro Chailly continua infatti ad avere impegni con il Teatro e la Filarmonica fino al 2030.



Tra gli altri premi si segnalano quello al miglior regista assegnato a Tobias Kratzer, e quello al miglior spettacolo, che è stato riconosciuto all'allestimento di Die Frau ohne Schatten con la direzione di Klaus Makela e la regia di Barrie Kosky ad Aix en Provence. Il premio per la migliore riscoperta è stato assegnato alla ricostruzione del Pomo d'oro di Cesti con la direzione di Ottavio Dantone e la regia di Fabio Ceresa a Innsbruck.



Nel corso della serata l'Orchestra della ORF diretta da Corrado Rovaris ha eseguito brani da Ermione di Rossini con applauditissima protagonista Anastasia Bartoli, il cui atteso debutto al Teatro alla Scala è previsto nella parte di Lady Macbeth il prossimo maggio.