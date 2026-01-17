Scala, Chailly e Kantorow aprono la nuova stagione della filarmonica

In programma per il concerto inaugurale di lunedì 19 gennaio il Terzo concerto per pianoforte di Sergej Prokof’ev e la Quarta Sinfonia di Pëtr Il’ič Čajkovskij. Domenica 18 gennaio al via anche la Stagione delle Prove Aperte con l’inaugurazione eccezionalmente aperta al pubblicoaa sostegno della Fondazione Giulia Cecchettin

La quarantaquattresima Stagione di Concerti della Filarmonica della Scala s’inaugura lunedì 19 gennaio: come da tradizione sul podio c’è Riccardo Chailly, che festeggia undici anni da direttore principale della Filarmonica in un concerto che segna il debutto in stagione di Alexandre Kantorow, primo pianista francese a vincere il concorso Čajkovskij nel 2019 e divenuto tra i massimi interpreti del nostro tempo. Il Maestro Riccardo Chailly torna a guidarci nel repertorio russo che più di altri ha segnato questi anni di collaborazione artistica con la Filarmonica: il Concerto per pianoforte n. 3 di Sergej Prokof’ev, nell’interpretazione di Kantorow, entra in un catalogo che include esecuzioni memorabili alla Scala e in tournée delle Sinfonie n. 1, n. 3 e n. 7, cui si aggiungerà la Quinta per il secondo appuntamento diretto dal Maestro in questa stagione (18 ottobre). Dopo sette anni Chailly torna a dirigere la Sinfonia n. 4 in fa min. op. 36 di Pëtr Il’ič Čajkovskij, «confessione musicale dell’anima» nella quale confluiscono i sentimenti intensi e complessi che attraversarono il compositore durante il periodo di crisi in cui fu costretto a lasciare la Russia. Il concerto di lunedì 19 gennaio è trasmesso in diretta radiofonica su Rai Radio 3.

I biglietti singoli per il concerto vanno dai 10 ai 120 euro e possono essere acquistati su www.filarmonica.vivaticket.it.



Prova aperta il 18 gennaio Riccardo Chailly e Alexandre Kantorow sono protagonisti anche della Prova Aperta di domani domenica 18 gennaio alle ore 19:30, che inaugura il nuovo ciclo e che quest’anno è eccezionalmente aperta al pubblico e dedicata alla Fondazione Giulia Cecchettin.

Il ricavato sarà destinato al progetto “A scuola di relazioni”, con l’obiettivo di promuovere l’educazione alle relazioni e al rispetto nelle scuole secondarie di II grado dei territori italiani più fragili. Il progetto si realizza grazie all’intervento di formatori esperti sui temi della parità e della prevenzione della violenza di genere, attraverso percorsi flessibili che stimolano il pensiero critico e la responsabilità personale.

I biglietti per la Prova Aperta sono acquistabili su www.aragorn.vivaticket.it.