Riccardo Chailly torna sul podio alla Scala dopo il malore

Dopo l’interruzione della recita del 10 dicembre per un malore, Riccardo Chailly è pronto a tornare sul podio della Scala per dirigere Lady Macbeth del distretto di Mcensk sabato 13 dicembre
Il sipario si rialza anche per lui. Riccardo Chailly, direttore musicale della Scala, tornerà a dirigere Lady Macbeth del distretto di Mcensk sabato 13 dicembre, dopo il malore che lo ha costretto a interrompere la seconda recita il 10 dicembre. La conferma arriva dal Teatro alla Scala, che rassicura il pubblico: il Maestro non salterà alcuna replica.
Dal malore alla ripresa
Il 10 dicembre, durante l’opera di Dmitrij Šostakovič, Chailly ha dovuto lasciare il podio e recarsi al Centro Cardiologico Monzino. Dopo una notte di osservazione e un aggiustamento della terapia, le sue condizioni sono migliorate. “Il Maestro è pronto a tornare”, comunica la Scala, chiudendo le voci di un possibile forfait.
Un’opera impegnativa e una stagione da confermare
Lady Macbeth del distretto di Mcensk è tra i titoli più complessi del repertorio novecentesco, per tensione drammatica e struttura musicale. Dirigerla richiede concentrazione e resistenza: elementi che rendono il ritorno di Chailly significativo per la tenuta della stagione scaligera, iniziata con grande attesa.
Si apre una nuova Stagione del Piermarini. Con la direzione musicale del Maestro Riccardo Chailly (alla sua 12esima - e ultima - inaugurazione) e con la regia di Vasily Barkhatov, va in scena l'opera di Dmitrij Šostakovič: la storia sconvolgente di Katerina L’vovna Izmajlova (Sara Jakubiak), donna capace di portare a termine tre omicidi per affermare il suo diritto di essere libera, di amare e di vivere la propria sessualità