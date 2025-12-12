Riccardo Chailly torna sul podio alla Scala dopo il malore

Dal malore alla ripresa

Il 10 dicembre, durante l’opera di Dmitrij Šostakovič, Chailly ha dovuto lasciare il podio e recarsi al Centro Cardiologico Monzino. Dopo una notte di osservazione e un aggiustamento della terapia, le sue condizioni sono migliorate. “Il Maestro è pronto a tornare”, comunica la Scala, chiudendo le voci di un possibile forfait.