Riccardo Chailly torna sul podio alla Scala dopo il malore

Spettacolo

Dopo l’interruzione della recita del 10 dicembre per un malore, Riccardo Chailly è pronto a tornare sul podio della Scala per dirigere Lady Macbeth del distretto di Mcensk sabato 13 dicembre

Il sipario si rialza anche per lui. Riccardo Chailly, direttore musicale della Scala, tornerà a dirigere Lady Macbeth del distretto di Mcensk sabato 13 dicembre, dopo il malore che lo ha costretto a interrompere la seconda recita il 10 dicembre. La conferma arriva dal Teatro alla Scala, che rassicura il pubblico: il Maestro non salterà alcuna replica.

Dal malore alla ripresa

Il 10 dicembre, durante l’opera di Dmitrij Šostakovič, Chailly ha dovuto lasciare il podio e recarsi al Centro Cardiologico Monzino. Dopo una notte di osservazione e un aggiustamento della terapia, le sue condizioni sono migliorate. “Il Maestro è pronto a tornare”, comunica la Scala, chiudendo le voci di un possibile forfait.

Un’opera impegnativa e una stagione da confermare

Lady Macbeth del distretto di Mcensk è tra i titoli più complessi del repertorio novecentesco, per tensione drammatica e struttura musicale. Dirigerla richiede concentrazione e resistenza: elementi che rendono il ritorno di Chailly significativo per la tenuta della stagione scaligera, iniziata con grande attesa.

Spettacolo

Lady Macbeth, cast e personaggi dell'opera della Prima della Scala

Si apre una nuova Stagione del Piermarini. Con la direzione musicale del Maestro Riccardo Chailly (alla sua 12esima - e ultima - inaugurazione) e con la regia di Vasily Barkhatov, va in scena l'opera di Dmitrij Šostakovič: la storia sconvolgente di Katerina L'vovna Izmajlova (Sara Jakubiak), donna capace di portare a termine tre omicidi per affermare il suo diritto di essere libera, di amare e di vivere la propria sessualità

