Lady Macbeth, cast e personaggi dell'opera della Prima della Scala

Una Lady Macbeth del distretto di Mcensk, il cast dell'opera della Prima della Scala. FOTO
Si apre una nuova Stagione del Piermarini. Con la direzione musicale del Maestro Riccardo Chailly (alla sua 12esima - e ultima - inaugurazione) e con la regia di Vasily Barkhatov, va in scena l'opera di Dmitrij Šostakovič: la storia sconvolgente di Katerina L’vovna Izmajlova (Sara Jakubiak), donna capace di portare a termine tre omicidi per affermare il suo diritto di essere libera, di amare e di vivere la propria sessualità