Lady Macbeth, cast e personaggi dell'opera della Prima della Scala

Una Lady Macbeth del distretto di Mcensk, il cast dell'opera della Prima della Scala. FOTO

Foto: Brescia - Amisano

Si apre una nuova Stagione del Piermarini. Con la direzione musicale del Maestro Riccardo Chailly (alla sua 12esima - e ultima - inaugurazione) e con la regia di Vasily Barkhatov, va in scena l'opera di Dmitrij Šostakovič: la storia sconvolgente di Katerina L’vovna Izmajlova (Sara Jakubiak), donna capace di portare a termine tre omicidi per affermare il suo diritto di essere libera, di amare e di vivere la propria sessualità

