Lady Macbeth, cast e personaggi dell'opera della Prima della Scala

Katerina è sposata contro la sua volontà a Zinovij e soggetta alle angherie sessuali del suocero, ma è attratta dal garzone Sergej, sfacciato e brutale. Quando il suocero li scopre e frusta Sergej, Katerina lo avvelena. Al ritorno del marito, Katerina e Sergej si liberano anche di lui e si sposano. Non sarà però la fine delle sofferenze di Katerina, che più avanti dovrà fare i conti anche con una donna più giovane di lei. Ecco il cast e i personaggi principali.

Chailly: "Lady Macbeth? Atto dovuto a un gigante del '900"