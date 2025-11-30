Offerte Black Friday
Prima della Scala, Sara Jakubiak: “Lady Macbeth? Come una Ferrari, allacciate le cinture”

Chiara Ribichini

Chiara Ribichini
Foto: Curtis Brown

La protagonista di "Una Lady Macbeth del distretto di Mcensk", l’opera di Šostakovič che inaugurerà la stagione il 7 dicembre con la direzione di Riccardo Chailly e la regia di Vasily Barkhatov, racconta a Sky Tg24 le difficoltà di interpretare uno dei ruoli più complessi in assoluto: “È come salire su una macchina che va da zero a cento in sette secondi. La sensazione è proprio la stessa perché è tutto molto veloce, intenso e drammatico”. L’intervista

