La protagonista di "Una Lady Macbeth del distretto di Mcensk", l’opera di Šostakovič che inaugurerà la stagione il 7 dicembre con la direzione di Riccardo Chailly e la regia di Vasily Barkhatov, racconta a Sky Tg24 le difficoltà di interpretare uno dei ruoli più complessi in assoluto: “È come salire su una macchina che va da zero a cento in sette secondi. La sensazione è proprio la stessa perché è tutto molto veloce, intenso e drammatico”. L’intervista