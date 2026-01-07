Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Mondo

Trump può lasciare Taiwan alla Cina?

Carlo Cottarelli

Economista
©Getty

L’azione americana in Venezuela può indicare una visione del mondo internazionale come diviso in "sfere di influenza" in cui la Cina ottiene Taiwan? Improbabile. L'arcipelago conteso resta troppo strategica perché Washington lo abbandoni: peso economico, microchip e sicurezza globale la rendono centrale. Il crescente riarmo cinese mantiene alta la tensione sul futuro dell’isola

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky TG24 Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky TG24 Insider
4
50 al mese
per 3 mesi, poi 9€ al mese

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ