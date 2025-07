Alla Scala torna il dress code: le regole su abbigliamento e accessi

Il Teatro alla Scala ripristina il dress code: vietato l’ingresso con canottiere, pantaloni corti e infradito. Una norma mai cancellata che ora torna a essere applicata per tutelare il decoro del teatro e degli spettatori

Il Teatro alla Scala di Milano ripristina ufficialmente il dress code per l’accesso alle sue rappresentazioni. Si tratta di una norma che, pur non essendo mai stata annullata, negli ultimi anni non veniva rigorosamente applicata. Ora, nuovi cartelli posizionati all’ingresso e in biglietteria ricordano le indicazioni relative all’abbigliamento da rispettare.

le norme

Tra le disposizioni, si legge che non è consentito l’ingresso a chi indossa canottiere, pantaloni corti o infradito. La direzione invita il pubblico a scegliere un abbigliamento consono “al decoro del Teatro, nel rispetto del Teatro stesso e degli altri spettatori”. In caso di mancato rispetto delle regole, i biglietti non saranno rimborsati.

La gestione delle nuove disposizioni avverrà con buon senso da parte del personale, con eccezioni per casi specifici, come le spettatrici con abiti tradizionali che prevedono calzature particolari o abiti senza maniche. La Scala sottolinea che l’obiettivo non è imporre regole rigide, ma garantire un ambiente adeguato alla natura del luogo e dell’esperienza teatrale.

Il tema del comportamento a teatro, osserva la direzione, riguarda anche altre abitudini, come il divieto di introdurre cibo e bevande e il rispetto delle norme durante le rappresentazioni, comprese le indicazioni relative all’utilizzo dei dispositivi elettronici. Il teatro ha infatti ricordato che, con l’avvento degli smartphone, diventa necessario prestare attenzione all’uso dei dispositivi per evitare disturbi agli altri spettatori.

Un articolo dedicato a queste tematiche sarà pubblicato sul prossimo numero della rivista del Teatro alla Scala, in uscita a settembre, e sarà disponibile anche online.

Il ripristino del dress code si inserisce in una più ampia riflessione sul rapporto tra pubblico e teatro, con l’obiettivo di preservare il valore culturale e simbolico delle serate alla Scala, promuovendo al contempo il rispetto e la partecipazione consapevole alle rappresentazioni.