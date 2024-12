Prima della Scala 2024, le pagelle ai look. FOTO

1/12

Nicoletta Manni e Timofej Andrijashenko catturano i flash nel foyer del Teatro alla Scala nel giorno dell'apertura della stagione 2024/25 in cui va in scena La Forza del Destino di Giuseppe Verdi, opera diretta da Riccardo Chailly con la regia di Leo Muscato. La coppia di star del balletto incanta per lo stile elegante e raffinato scelto per l'occasione. Per entrambi, abiti scuri in velluto di Giorgio Armani. Uno smoking sartoriale per lui, un dress oro e nero per lei, una creazione sofisticata con top in merletto, ricami luminosi e perle. Voto: 10 (di coppia)



