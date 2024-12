Il regista spiega a Sky Tg24 la scelta di ambientare la Forza del Destino, l’opera di Giuseppe Verdi che inaugura la stagione del Teatro alla Scala, in quattro secoli diversi. Un allestimento con una grande ruota al centro del palcoscenico che permette di cambiare velocemente l’ambientazione. E nell’ultimo atto “il sipario si apre sulle macerie che vediamo ogni giorno in tv. E mi commuove sempre la scena in cui Leonora esce e, con un urlo soffocato, invoca Pace mio Dio, pace mio Dio. Ascoltatelo”