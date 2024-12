Prima della Scala di Milano, i vip presenti: da Bolle a Tamberi. FOTO

2/7 ©Getty

"Con tutte le nostre forze vorremmo il ritorno alla pace". Così il sovrintendente della Scala Dominique Meyer (in foto). "Al mondo c'è un numero pazzesco di guerre e ogni volta che si trova la pace - ha detto - è una vittoria per l'umanità. Ma al momento non si può essere molto ottimisti"

