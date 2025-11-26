Prima Scala, Chailly: "Lady Macbeth? Atto dovuto a gigante '900"

Prima Scala, Chailly: “Perché Lady Macbeth di Šostakovič? Atto dovuto a un gigante ‘900”Spettacolo
Il 7 dicembre si avvicina e Milano si prepara a celebrare ancora una volta l'apertura di una nuova stagione del Piermarini. Quest'anno tocca a "Una Lady Macbeth del distretto di Mcensk" di Dmitrij Šostakovič. Il direttore d'orchestra: "Riconoscimento per un'opera che ha sofferto per troppi anni"
Si avvicina il 7 dicembre: per Milano, come da tradizione, è tempo di raccogliersi nel rito laico della Prima del Teatro alla Scala. Quest’anno ad aprire la stagione, la prima del nuovo sovrintendente Fortunato Ortombina e l'ultima con la direzione musicale di Riccardo Chailly, sarà Una Lady Macbeth del distretto di Mcensk di Dmitrij Šostakovič. La regia è di Vasily Barkhatov, la scenografia di Zinovy Margolin. Dal Ridotto dei palchi “Arturo Toscanini” è stata presentata la serata inaugurale: Ortombina ha rivendicato la "funzione" di "servizio pubblico, aperto a tutti" della Scala verso la società. Una Lady Macbeth del distretto di Mcensk, ricorda, viene definita "una delle opere più clamorose del Novecento", ma "per conto mio è tra le più importanti sempre: di Mozart e Verdi si dice sempre che sono diventati profeti, credo che anche Šostakovič sia sulla buona strada per diventarlo nel tempo". L’opera, censurata dal regime sovietico, è anche un simbolo della storia di Milano con la letteratura russa: “I rapporti tra la Russia e la Scala sono sempre stati importanti e hanno sempre trasceso qualunque momento di crisi politica europea o globale”. Chailly: "Scegliere quest'opera non è un atto di coraggio, ma un atto dovuto di riconoscimento a un gigante del '900 e a un'opera che ha sofferto per troppi anni".
Chailly: "Io stesso ero vittima di soggezione nei confronti di quest'opera"
Una Lady Macbeth del distretto di Mcensk vide la luce nel 1934, quando Šostakovič aveva solo 24 anni. Un’opera complessa, una sfida per lo stesso Chailly: “Ho avanzato i miei studi molto in anticipo rispetto alle mie abitudini per la partitura di quest’opera. Ero vittima di soggezione nei confronti di questa partitura. Per la sua grandezza, per la sua audacia e per la sua modernità, per un soggetto scabroso che chiedeva tanto coraggio per un compositore di 24 anni”.
La Prima Diffusa (anche a Berlino e Philadelphia)
Presentati anche gli eventi della Prima Diffusa, “espressione multipla e simultanea in tutta la città” della proiezione della Prima in varie sedi sparse per tutta Milano, 30 in totale (per 10mila posti). I luoghi non sono casuali, ma simbolo di valore culturale o sociale, ha evidenziato l’assessore alla Cultura di Milano Tommaso Sacchi. Ne ha citati alcuni dei più esemplificativi: torna l’ottagono della Galleria Vittorio Emanuele II e se ne aggiungo di nuovi, come ad esempio il Teatro della Quattordicesima al Corvetto, la Casa delle Donne di via Marsala, la portineria di comunità Parco Trapezio a Santa Giulia, il CASVA al Qt8, il Centro Diurno Disabili Appennini di Quarto Oggiaro. Prima Diffusa quest'anno sarà anche all'Istituto Italiano di Cultura a Berlino e a quello di Philadelphia.
