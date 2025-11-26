Prima Scala, Chailly: "Lady Macbeth? Atto dovuto a gigante '900"

Si avvicina il 7 dicembre: per Milano, come da tradizione, è tempo di raccogliersi nel rito laico della Prima del Teatro alla Scala. Quest’anno ad aprire la stagione, la prima del nuovo sovrintendente Fortunato Ortombina e l'ultima con la direzione musicale di Riccardo Chailly, sarà Una Lady Macbeth del distretto di Mcensk di Dmitrij Šostakovič. La regia è di Vasily Barkhatov, la scenografia di Zinovy Margolin. Dal Ridotto dei palchi “Arturo Toscanini” è stata presentata la serata inaugurale: Ortombina ha rivendicato la "funzione" di "servizio pubblico, aperto a tutti" della Scala verso la società. Una Lady Macbeth del distretto di Mcensk, ricorda, viene definita "una delle opere più clamorose del Novecento", ma "per conto mio è tra le più importanti sempre: di Mozart e Verdi si dice sempre che sono diventati profeti, credo che anche Šostakovič sia sulla buona strada per diventarlo nel tempo". L’opera, censurata dal regime sovietico, è anche un simbolo della storia di Milano con la letteratura russa: “I rapporti tra la Russia e la Scala sono sempre stati importanti e hanno sempre trasceso qualunque momento di crisi politica europea o globale”. Chailly: "Scegliere quest'opera non è un atto di coraggio, ma un atto dovuto di riconoscimento a un gigante del '900 e a un'opera che ha sofferto per troppi anni".