Torna in scena The Blake Works, il trittico creato dal grande coreografo americano su musica elettronica di James Blake. Alice Mariani: “È un genio, questa serata è pura vitalità”. Marco Agostino: “Ci ha insegnato a usare le mani con la stessa cura con cui usiamo i nostri piedi”. Martina Valentini: “È uno stile molto difficile ed estremo. Devi davvero strizzare i movimenti al massimo. E anche quando pensi di essere arrivato in realtà puoi dare ancora di più”