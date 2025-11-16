Offerte Black Friday
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Spettacolo

Scala, l’energia esplosiva di Forsythe. I protagonisti: “Lavorare con lui un grande dono”

Chiara Ribichini

Chiara Ribichini
Martina Valentini e Navrin Turnbul. Foto: Brescia Amisano

Torna in scena The Blake Works, il trittico creato dal grande coreografo americano su musica elettronica di James Blake. Alice Mariani: “È un genio, questa serata è pura vitalità”. Marco Agostino: “Ci ha insegnato a usare le mani con la stessa cura con cui usiamo i nostri piedi”. Martina Valentini: “È uno stile molto difficile ed estremo. Devi davvero strizzare i movimenti al massimo. E anche quando pensi di essere arrivato in realtà puoi dare ancora di più”

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky TG24 Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky TG24 Insider
4
50 al mese
per 3 mesi, poi 9€ al mese

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ