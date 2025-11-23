Offerte Black Friday
Spettacolo

Daniel Barenboim torna alla Scala, una sinfonia di emozioni e invisibili connessioni

Chiara Ribichini

ph Brescia e Amisano ©Teatro alla Scala

Il Maestro, che lo scorso gennaio aveva annunciato di esser affetto dal morbo di Parkinson, ha inaugurato la stagione sinfonica del Piermarini. Accolto dagli applausi e dall’affetto del pubblico e degli orchestrali, ha restituito ancora una volta il senso più alto di Beethoven dirigendo il Concerto per violino e la Sinfonia n.5. Tutto a memoria e senza spartito, come sempre. Un’affinità e una sintonia con la Filarmonica che è andata al di là del gesto ridotto all’essenziale a causa della malattia. La recensione

