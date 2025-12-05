Divise militari, berretti, abiti da prigionieri. Semplicità e realismo nei costumi e nelle scene per dare risalto a una storia che sconvolge e mantenere sul palcoscenico quell’impronta cinematografica propria della partitura. Siamo stati dietro le quinte di Una Lady Macbeth del Distretto di Mzensk, l’opera di Dmitrij Šostakovič che inaugurerà la stagione del Teatro alla Scala diretta dal Maestro Riccardo Chailly.

Un’opera dirompente e sensuale, censurata da Stalin per la sua audacia, celebrata per l’incredibile modernità della musica, che andrà in scena per la Prima del 7 dicembre con la regia di Vasily Barkhatov che ha scelto di spostare l’ambientazione da un villaggio delle campagne russe del 1860 a una città degli anni ’50 del Novecento.



Entriamo in sartoria per dare uno sguardo ad alcuni dei costumi firmati da Olga Shaishmelashvili e incontriamo Patrizia D’Anzuoni, Responsabile sartoria vestizione Teatro alla Scala. "I costumi sono molto semplici - spiega a Sky Tg24 - per dare grande visibilità alla storia". Poi, ci mostra i tre abiti principali della protagonista: un tailleur, un abito da sposa e l'abito da prigioniera. Sergej, l'uomo di cui si innamora Lady Macbeth, ha invece un abito da cuoco e poi quello da prigioniero. Le coriste hanno invece abiti molto eleganti e indossano delle parrucche accuratamente create proprio in base alle proporzioni del loro viso, come sottolinea a Sky Tg24 Tiziana Libardo, Responsabile Trucco e Parrucco. "I solisti, invece, non hanno acconciature particolari perché la richiesta del regista è di farli sembrare il più naturali possibili".

Ci spostiamo nel retropalco per vedere in anteprima le scene di Zinovy Margòlin. Il regista ha ambientato tutto all'interno di un ristorante. Anche le scene seguono un gusto molto cinematografico e riportano a uno stile vicino all'Art Decò, ci spiega Sergio Mariotti, Capo scenografo realizzatore.

Poi inizia il fermento. Le maestranze preparano tutto il necessario. Arrivano Sara Jakubiak nei panni di Lady Macbeth e tutti i protagonisti… in attesa che si apra il sipario.