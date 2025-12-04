Prima della Scala, trama di Una Lady Macbeth del distretto di Mcensk

Quadro sesto

Mentre Katerina e Sergej si preparano al matrimonio, la porta della cantina — chiusa da un lucchetto — custodisce il segreto. Un contadino ubriaco forza la porta per rubare vodka e scopre il cadavere di Zinovij. Terrorizzato, corre a denunciarlo.

Quadro settimo

Al commissariato il capo dei poliziotti si lamenta del lavoro duro e malpagato e del fatto che Katerina non li abbia invitati alle nozze. Nemmeno l’arresto di un maestro accusato di “nichilismo” spezza la noia. L’arrivo del contadino cambia tutto: gli agenti si precipitano alla casa Izmajlov.

Quadro ottavo

Durante il banchetto nuziale Katerina scopre che il lucchetto è rotto e propone la fuga: Sergej prenderà il denaro di casa per iniziare una nuova vita. La polizia irrompe e arresta entrambi. Katerina si autoaccusa, ma Sergej viene bloccato mentre tenta di scappare.