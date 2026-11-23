La decima edizione di questa rassegna diffusa che per una settimana monopolizza il capoluogo lombardo è terminata. I segnali più forti e musicalmente più identitari sono arrivati dal cantautorato femminile. IL COMMENTO Seguici su: Google Discover Fonti Preferite

Si sono spente le casse della Milano Music Week. Una edizione, questa decima, faraonica per numero di eventi e proposte, che ha scelto come quartier generale la Fabbrica del Vapore per poi occupare festosamente tanti altri luoghi della città. Molti panel, Molti confronti con le associazioni di categoria ma soprattutto tanta musica. Sono state le nuove generazioni a invadere i palchi e lo hanno fatto con progetti identitari che lasciano una bella sensazione per il futuro della musica. Neanche a essere uno e trino sarebbe stato possibile fare una copertura capillare quindi ho optato per pochi momenti ma mirati ad ascoltare un po' di artisti che sono i testimoni del nuovo cantautorato.

Gio Rosetti

INDELICATO E DINICHE LE CONFERME, GIO ROSETTI E KISME LE SORPRESE

Il primo appuntamento è al Salone14 dello YellowSquare di Milano per una serata ribattezzata Donne in musica: Unfiltered Voices. C'è una prima fase con artiste che hanno attraversato una selezione e tra queste due hanno impressionato non solo per la musica che propongono ma anche per la capacità di stare sul palco, calamitando l'attenzione del pubblico, che, lo sottolineo, in queste circostanze è attento. Si tratta di Gio Rosetti, romagnola, che sa giocare con gli equilibri nelle sue narrazioni musicali elettro-pop e Kisme, alias Kimberly Mangano, che parte da una matrice pop per poi giocare con la voce e con le armonizzazioni creando una musica impossibile da catalogare per la sua unicità. Già note per i loro percorsi individuali Diniche e Indelicato (nella foto di apertura), campana la prima, siciliana la seconda, nell'appuntamento al Salone 14 hanno presentato un brano insieme che è stato il punto esclamativo di una serata praticamente perfetta che ha visto coinvolte, tra le altre, anche Etta e Ottobre, entrambe artiste strutturate. Anche Apple ha ospitato quattro artiste nel suo spazio in piazzetta Liberty: si è trattato di Yaraki e Antonia ma a giganteggiare sono state Birthh e Gioia Lucia, quest'ultima parte della squadra di Artist First, realtà che ai giovani guarda da sempre con un occhio speciale (durante la Music Week sono stati selezionati tre giovani artisti che, invitati in sede, hanno partecipato a due giorni di session a testa con quei due geni che inventano musica e parole e si chiamano Le Ore). Approfondimento Milano Music Week 2026, gran finale a ritmo di Disco Music

Kisme