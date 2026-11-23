La decima edizione di questa rassegna diffusa che per una settimana monopolizza il capoluogo lombardo è terminata. I segnali più forti e musicalmente più identitari sono arrivati dal cantautorato femminile. IL COMMENTO
Si sono spente le casse della Milano Music Week. Una edizione, questa decima, faraonica per numero di eventi e proposte, che ha scelto come quartier generale la Fabbrica del Vapore per poi occupare festosamente tanti altri luoghi della città. Molti panel, Molti confronti con le associazioni di categoria ma soprattutto tanta musica. Sono state le nuove generazioni a invadere i palchi e lo hanno fatto con progetti identitari che lasciano una bella sensazione per il futuro della musica. Neanche a essere uno e trino sarebbe stato possibile fare una copertura capillare quindi ho optato per pochi momenti ma mirati ad ascoltare un po' di artisti che sono i testimoni del nuovo cantautorato.
INDELICATO E DINICHE LE CONFERME, GIO ROSETTI E KISME LE SORPRESE
Il primo appuntamento è al Salone14 dello YellowSquare di Milano per una serata ribattezzata Donne in musica: Unfiltered Voices. C'è una prima fase con artiste che hanno attraversato una selezione e tra queste due hanno impressionato non solo per la musica che propongono ma anche per la capacità di stare sul palco, calamitando l'attenzione del pubblico, che, lo sottolineo, in queste circostanze è attento. Si tratta di Gio Rosetti, romagnola, che sa giocare con gli equilibri nelle sue narrazioni musicali elettro-pop e Kisme, alias Kimberly Mangano, che parte da una matrice pop per poi giocare con la voce e con le armonizzazioni creando una musica impossibile da catalogare per la sua unicità. Già note per i loro percorsi individuali Diniche e Indelicato (nella foto di apertura), campana la prima, siciliana la seconda, nell'appuntamento al Salone 14 hanno presentato un brano insieme che è stato il punto esclamativo di una serata praticamente perfetta che ha visto coinvolte, tra le altre, anche Etta e Ottobre, entrambe artiste strutturate. Anche Apple ha ospitato quattro artiste nel suo spazio in piazzetta Liberty: si è trattato di Yaraki e Antonia ma a giganteggiare sono state Birthh e Gioia Lucia, quest'ultima parte della squadra di Artist First, realtà che ai giovani guarda da sempre con un occhio speciale (durante la Music Week sono stati selezionati tre giovani artisti che, invitati in sede, hanno partecipato a due giorni di session a testa con quei due geni che inventano musica e parole e si chiamano Le Ore).
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BAMBINA, GIGLIO E CARLA FUCCI CANTAUTRICI TRA ILLUSIONE E DISILLUSIONE
Lo Spazio Germi per Martina Giglio, in arte solo Giglio, cantautrice solida e ipnotica, e La Fabbrica del Vapore, in una serata che guardava al futuro della musica d'autore, per, tra le altre, la calabrese Bambina, la campana Carla Fucci e la laziale Gloria Tricamo. Bambina sta chiudendo un anno straordinario: ha vinto il contest 1MNEXT all'ultimo Concertone del Primo Maggio, ha messo in vetrina premi al Bianca D'Aponte e al Bertoli, ha una scrittura raffinata che colpisce fin dal primo ascolto. Carla Fucci è un concentrato di energia ed emotività, è una forza della natura. Gloria Tricamo è cantaurice raffinata da poco uscita con l'album Fuck, Marry, Die; il suo singolo Naufraghi ed Eroi è tra i migliori di questo 2026 che volge al tramonto. La stessa sera sullo stesso palco ancora Birthh e poi Angelica Bove, che è sempre più dispensatrice di meraviglia attraverso la musica. Infine il momento di Dinamica Cantautrici che ha avuto come ospite speciale Dada Sutra, una delle poche artiste che attraverso l'arte spiega cosa significa oggi la parola cura. Sei le finaliste e tra queste, ça va sans dire, Bambina e Magma fresca vincitrice del Premio Ciampi. Infine uno sconfinamento nel Rap: Milano ha quel talento puro che si chiama VDV ovvero Veronica e che ha mostrato il suo talento all'Hard Rock Café. Qualche nome mi sarà sfuggito ma ascoltando quelli presenti in questo articolo sarà possibile constatare che il nuovo cantautorato è pervaso da una sua grande bellezza.
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Un ottobre da record, un ottobre stracolmo di musica bella e fresca. Sono Troppo Poco di Pugni (brano che parla di chi si sente in posizione difficile in amore) e Tempesta della Mente di Éirin (che ci spinge a osservare i nostro mostri interiori da una diversa prospettiva) sono i due brani più identitari. Tolta la coppia già segnalata tutti gli altri brani, scelti tra oltre 300 ascolti, sono al secondo posto a pari merito SELEZIONE E SCELTA DEI BRANI A CURA DI FABRIZIO BASSO