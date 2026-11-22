Enrico Nigiotti profeta in patria. Il cantautore livorene ha conquistato la sua città con un concerto dal forte impatto emotivo. Per altro è stata la sua prima volta in un palazzetto ed è stato un debutto da tutto esaurito. Il suo Maledetti Innamorati Tour ripartirà il 14 marzo da Bassano del Grappa. Il Modigliani Forum, una bomboniera accogliente alle spalle della stazione, è pronto a condividere una serata col "suo" artista. Lui appare che sono da poco passate le 21 e si presenta con Buon Cammino e la delicata Ninna Nanna . Al centro del palco, sotto i piedi, ha un bellissimo tappeto che lo fa assomigliare ad Aladino, che per altro è un personaggio un po' scapestrato e innamorato della vita e dell'amore, qualità che sono parte sono protagoniste in molte sue canzoni. Siamo alla quinta canzone quando appare il primo ospite, che è Gianna Nannin i, facendo lievitare ulteriormente l'entusiamo del pubblico. Insieme condividono Complici con quella...complicità che solo tra buoni vicini di casa si può creare. Un altro paio di pezzi, tra cui la poesia di Ogni Volta che non so Volare e poi il Nigio , come lo chiama la sua gente, dice che "ora faccio una canzone che avrei voluto scrivere io". Bastano poche note per comprendere che è En e Xanax , epico brano di Samuele Bersani, e compare sul palco Alfa in un tripudio di giubilo. Andrea è una persona speciale e lo ha confermato nei suoi pochi minuti di permanenza sul palco: scatena sempre e solo sentimenti positivi.

ENRICO NIGIOTTI: "SONO FIERO DI ESSERE LIVORNESE!"





Il concerto corre veloce ed è positivo perché il pubblico non ha cali di tensione emotiva. Fa Mina Vagante e Bomba dopo Bomba ed eccoci al momento acustico: chiede che sul proscenio vengano portati due sgabelli e immediatamente il pubblico comprende che le sorprese non sono terminate e infatti appare Juli per una versione unplugged di Noi Disillusi. Non si sono ancora spenti gli applausi che il Nigio chiede un altro sgabello "perché dove si sta in due si può stare anche in tre: stavolta la sorpresa è stata più prevedibile vista la situazione sul palco ma l'ingresso di Olly viene comunque accolto da un boato che tremare il Modigliani Forum fin dalle fondamenta. Questo bellissimo trio fa cantare e ballare la gente L'Amore è L'Amore va e Sopra la Stessa Barca. Le sorprese sono finite ma il primo palazzetto di Enrico è solo metà serata. Si va avanti con Baciami Adesso e La Ragazza che raccoglieva il Vento, che potrebbe essere il titolo di un romanzo: "Balla, ai quello che senti, cammini a gambe aperte con la luce dentro agli occhi e l'infinito tra i capelli", canta Nigiotti. Introducendo Temporali Nigio ci ricorda che nella vita non bisogna arrendersi che "i temporali come arrivano passano" e che è anche attraverso gli errori che cresciamo ("perché vivere senza sbagli è un po' come morire". Ora si che si scivola ferso il finale che, tra le altre, prevede Maledetti Innamorati e Nonno Hollywood (per altro poco prima del concerto, grazie alla consueta visita ai fantastici ragazzi del ristorante-enoteca Cantina Nardi ho scoperto che c'è un vino che si chiama proprio Nonno Hollywood Enrico Nigiotti) che "dedico a tutte le persone che non ci sono più". Sono da poco passate le 23 quando i tre bis, che sono Tu Sei per Me, Devo Prendere il Sole e L'Amore è chiudono il concerto. Enrico è palesemente commosso: "Niente è più bello di suonare a casa tua, sono fiero di essere livornese". Se la serata è stata perfetta lo si deve a Claudio Ferrante e alla sua Artist First che schiera una squadra eccezionale, una squadra da Champions Legue. Come è da Champions anche LEG - Live Emotion Group che ha fatto in modo che il Modigliani Forum si trasformasse in un salone delle feste. La gente torna a casa felice, nel backstage c'è ancora il tempo per il taglio della torta e un brindisi a Enrico Nigiotti e ai suo Maledetti Innamorati "coi sentimenti stropicciati, con i sogni accartocciati, ci danno sempre per spacciati

e invece non moriamo mai".