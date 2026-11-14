Elena partiamo dalla fine dunque dal Premio Ciampi dove hai vinto il Premio Arci 2026: come ti sei preparata per questo appuntamento?

E’ stato un riconoscimento che non mi aspettavo, sono molto contenta, è significativo e premia l’originalità del mio progetto e per raccontarlo ho scelto i miei brani, presi dal mio Ep Lorena, Sogno e Mentre Cambio Forma, diversi tra loro però mostrano le mie tante sfaccettature, uno ha una coda più elettronica l’altro è più cantautorale.



Da giovane musicista quale è il tuo pensiero su Piero Ciampi, un artista maledetto, forse troppo avanti per la sua epoca?

Personalità artistiche così forti in qualche modo emergono sempre e comunque la sua è una figura senza tempo, con finezza ed eleganza uniche.



Passiamo al tuo ultimo singolo Bad for Fun, una brano dicotomico, da una parte la fuga dall’altra il restare: in cosa ti rappresenta in questo momento della tua vita?

Il brano è rimasto dentro di me fino a poco tempo fa e lavorare all’uscita mi ha fatto riflettere su questa tematica che fa parte di me: anche se sono sicura di ciò che faccio vorrei essere ovunque. Mi capita anche nelle relazioni e nella quotidianità, lo ho scritto due anni e mezzo fa in Germania, la mia prima esperienza all’estero, che mi ha portato esperienze e stimoli nuovi, è legata a un incontro che in cinque minuti me lo ha fatto scrivere.



Parli di attraversare quello che ti circonda senza appartenerci: perché questa inquietudine? E’ sia artistica che personale?

Sto cercando di separare le due cose ma sto pure iniziando a capire che non è negativo e invece di non far parte di niente sono parte di tutto e questo mi trasmette grande sollievo e fiducia.



Chi è l’uomo che non desta sospetti? E’ il pericolo al quale ci si affida consapevoli che si rischia la disfatta emotiva oppure è la tranquillità perché l’assenza di sospetti rassicura?

Dipende, ci sono situazioni e situazioni, è difficile prendere una posizione rispetto a queste cose, se ti innamori è imprevedibile quello che accadrà ma non deve esserci alcuna via di mezzo.



In Estraneo canti “amante amico estraneo impaurito portami via da me”: è il ritratto di una persona che non sa aiutarsi da sola?

Non è una figura di sostegno, è comunque una persona immaginaria, la canzone non ha una dedica, la ho scritta in un momento della vita in cui ero annoiata. L’estraneo è qualcuno che può scuotermi, farmi vivere visceralmente cose forti che in quel momento mi mancano.



Inoltre l’unione, nella stessa persona, di amante e amico è un modo per evidenziare il concetto di estraneità emotiva? Ovvero due ruoli che in qualche modo si annullano a vicenda? Anche perché dici “se rinuncio è perché non mi basti”.

Significa che una persona che può racchiudere i due concetti. Un amico è anche chi non ti ha conosciuto nell’intimità e può rivelarsi una sorpresa mentre con amanti succede spesso. Diciamo che è un amante ideale.



Parliamo di Sogno: in cosa ti consideri una dreamer?

Il brano lo ho scritto per la paralisi del sonno di cui soffro e ho voluto addolcire questa esperienza. Il dreamer è una persona che non ha paura di essere se stessa, è libera e va in fondo alle cose senza pensieri. Il mio sognatore è una persona della notte, che ama gli eccessi.



A proposito di notte, sempre in Sogno ricorre questo tema che porta una “assurda felicità”: sei una amante della notte? E’ col buio che ti senti libera?

Sono più amante della notte che del giorno, vivo dal tramonto all’alba, quella è la mia fascia oraria, forse perché sono Scorpione e ho un lato dark.



Sei riuscita a dire addio ai vecchi dolori di cui parli in Vasche di Ingenuità?

Oggi posso dire di sì, fino a sei mesi fa forse no.



Ti senti una giovane donna ingenua o sai guardare negli occhi la vita e il prossimo senza tentennamenti?

So guardare in faccia la vita e senza tentennamenti, ingenua no almeno in questa fase della mia esistenza.



Mentre Cambio Forma è una canzone di tormento, di istinto e anche di noia: ti senti irrisolta? Ci sono momenti in cui ti sembra di combattere contro i mulini a vento?

Ho bisogno di tanti stimoli diversi anche contemporaneamente, ci sto lavorando però, mi sono sentita una combattente contro parti di me che non si incontrano. Ora succede meno ma la canzone segue il costante cambiamento. Si vive con un tormento che è più rilassato e leggero.



Che accadrà nelle prossime settimane della tua vita artistica?

Bad for Fun è un singolo che rappresenta una parte della mia vita, chiude Lorena e il suo sound. Sto ultimando il disco in studio che uscirà nel 2027 e in alcune sfumature Bad for Fun offre delle indicazioni