Allo Sbagliato arriva Il Maestrale col suo visionario soffio artistico

Si chiamano Alessandra Valenzano, Simona Valente e Nicholas Palmieri e insieme sono Il Maestrale , un progetto pugliese resistente (nel senso proprio di resistenza artistica) scelto da Marco Mengoni per suonare il 19 novembre Allo Sbagliato , il nuovo spazio milanese che vede lo stesso Marco nel ruolo di direttore creativo. Nella stessa serata si esibiranno anche Prima Stanza a Destra, Gioia Lucia e Angelica Bove . Talvolta sono le scelte a creare le connessioni. Tutto è nato dalla mia scelta di presenziare, lo scorso ottobre, al premio Bianca D'Aponte , una rassegna illuminata, che permette al cantautorato femminile di germogliare e fiorire. Tra le dieci finaliste c'era Simona Valente , tra quelle che più mi hanno impressionato per identità e arte scrittoria. A sostenerla, oltre ai genitori, anche sua sorella Simona che, in chiacchiera libera e spontanea mi ha raccontato del progetto Il Maestrale , del quale fa parte anche Nicholas Palmieri. Sono andato ad ascoltare il loro album d'esordio, Le Maioliche , e mi ha colpito quanto possa essere potente, artisticamente e socialmente, il connubio tra il cantautorato e l'elettronica. Ci siamo rivisti alla serata inaugurale de Lo Sbagliato , in quell'occasione erano in formazione completa, con l'aggiunta dell'amica-manager Daniela Lacatena, ed è stata una occasione rara per approfondire una filosofia di musica che in Italia, oggi, è assolutamente unica. E' da poco uscito il nuovo singolo Milano Ti Amo , che il 19 novembre per la prima volta verrà proposto live, ed è un nuovo tassello di un progetto collettivo che soffia forte da Nord Ovest e punta diritto le Colonne d'Ercole e l'oceano immenso davanti.

Alessandra, Simona e Nicholas cosa porterete Allo Sbagliato?

Il set che ha caratterizzato il nostro progetto Le Maioliche e il nuovo singolo Milano Ti Amo che proporremo per la prima volta live.



Come e quando è nato Il Maestrale?

Nell’estate del 2021 in pieno covid, le canzoni all’epoca nascevano a distanza. Si suonava già ma senza un progetto e per lo più in maniera individuale e da remoto, poi liberate le gabbie siamo andati in sala prove per vedere cosa poteva accadere al di là dei progetti solisti. Era un divertimento farlo insieme, ci piaceva l’idea di unire le nostre canzoni in un contenitore. Ai tempi il concetto di collettivo era originale, oggi è più diffuso.



Perché Il Maestrale? Perché per il suo etimo è considerato il maestro della navigazione del mare Mediterraneo o ci ha messo lo zampino Giosué Carducci in San Martino quando dice che “sotto il maestrale urla e biancheggia il mar”?

Avevamo diverse ipotesi, in tema di venti il maestrale è un vento che viene da fuori, non è un vento pugliese, ci piaceva la sua traduzione in musica, le radici nostre con le influenze portate dal vento, siamo la generazione dello streaming e da subito abbiamo avuto accesso a migliaia di ascolti e questo ha strutturato il nostro credo musicale. Inizialmente il nostro poteva essere percepito come progetto di musica Folk dei popoli del mediterraneo, noi ne siamo parti e nelle Maioliche è presente per scelte armoniche e strumentali ma quel vento soffia da nord ovest e spesso parliamo dei Balcani, della Sicilia, che è Magna Grecia, e di Taranto, unica colonia fondata da Sparta fuori dalla Grecia. Il Maestrale è anche questo ma l’intento non è protezione culturale dei paesi circostanti ma rappresentare la tendenza europea, raccontare un Mediterraneo che ha tanti significati e culture. I popoli mediterranei hanno viaggiato e non è un mare chiuso, ci sono le Colonne d’Ercole che ci aprono ad altri mondi.



Eccoci Allo Sbagliato: cosa state preparando per il 19 novembre? E conoscete i vostri compagni di viaggio ovvero Prima Stanza a Destra, Gioia Lucia e Angelica Bove?

Abbiamo conosciuto Gioia Lucia a Milano ma stimiamo tutti e siamo felici di condividere il palco con loro. Prima Stanza a Destra lo abbiamo visto live a Locorotondo al Viva Festival. Stilisticamente siamo tutti differenti ma è comunque una serata costruita con coerenza, con componenti cantautorali ed elettroniche diversificate.



Avete partecipato come ospiti alla serata di inaugurazione: che effetto vi ha fatto il Teatro Principe? Sembra una arena gladiatoria, gli artisti al centro circondati su tutti i lati: mette ansia?

Nessuna ansia, fa specie la tipologia di evento, è una delle rassegne tra le più attese, un po’ di attenzione in più c’è ma non è per il palco, perché Marco vuole farci avvicinare al pubblico e quindi siamo galvanizzati dall’idea che non ci sia un palco tradizionale, adoriamo stare vicino al pubblico, scendere in mezzo e guardarlo in faccia, c’è voglia di contatto umano.



Visto che siete ospiti del direttore artistico Marco Mengoni c’è una sua canzone che vorreste riadattare in stile Il Maestrale?

La canzone è Re Matto, è meravigliosa.



Nel finale del video del vostro Mediterraneo Centrale, brano di contrasti culturali e umani, il pubblico riprende con i cellulari il finale della vita lenta: Allo Sbagliato non ci saranno cellulari, essere offline non è tipico della vostra generazione. L’idea vi piace oppure avreste preferito una posizione più morbida, chessò riprendere solo un brano?

Ci piace moltissimo, oggi c’è una voglia impaziente di condividere e performare, non si vivono le cose ma si registrano, quella di Marco è una scelta coraggiosa che sta diventando una necessità. In queste situazioni a volte la gente disegna perché non può riprendere e diventa il solo modo di raccontare, l’offline porta a creare: chi ci è già stato ha pianto e ha abbracciato Marco in una dimensione che col telefono sarebbe impossibile.



Sposare cantautorato ed elettronica è spesso una mission impossibile: voi ci siete riusciti e anche in maniera identitaria e coraggiosa. Vi sentite degli alchimisti dell’arte?

Se parliamo del fatto che l’alchimista utilizza una materia che già esiste e reinventa le ricette allora sì. Noi cerchiamo la differenza, il punto di partenza è l’ascolto, allenandolo rielaboriamo ciò che ha stuzzicato i sensi. Nulla si crea nulla si distrugge tutto si trasforma.



Vi dà soddisfazione sapere che siete gli unici ad avere usato in un testo la parola omeomerie, particelle elementari e qualitative che, secondo Anassagora, costituiscono la realtà e ogni corpo dell'universo?

Molto. Quel brano in origine si doveva proprio chiamare così, l’idea è venuta dalla Storia della Filosofia di Luciano De Crescenzo.



Nel brano Le Peonie dite “perché dunque dovrei attaccarmi ad una vita in cui tanto caduche sono passione e bellezza?”. E’ un verso molto leopardiano ma se questo attaccamento è dubitativo che senso ha l’amore per l’arte e per la bellezza?

Ce lo chiediamo, noi abbiamo testi che attingono alla tradizione letteraria, quella si ispira a una poesia cinese trovata in un romanzo giapponese. Non avremo mai risposte, il senso dell’umanità sta nella ricerca.



Tapis Roulant è la metafora di una generazione che guarda al conto capitale e rifugge il metaverso?

No, anzi la canzone racconta una generazione che vuole vincere, la nostra vocazione è vincere su una società che ci impone standard e se non lo fa con la dittatura lo fa con strategie che non ci rendono consapevoli di certe scelte, siamo soggiogati da certi sistemi ma noi vogliamo attraversali, camminarci sopra e vincerli. Vogliamo conoscere ed esplorare tutte le novità sociali: dal capo di moda, alle criptovalute, dal metaverso, all’annientamento del pensiero critico tramite l’Intelligenza Artificiale.



Cosa ha di speciale Berlino che credo sia la città europea cui sono state dedicate più canzoni? David Bowie ci ha costruito una trilogia Low, Heroes, Lodger, ma ci sono Lou Reed, Franco Battiato, Iggy Pop, i Sex Pistols…e voi!

Berlino nel nostra composizione Berlinesi è una meta immaginaria, è uno dei brani nati prima del Maestrale, prima di avere idea di un progetto. Immaginavamo di andare altrove stando in casa, non era ancora finito il covid. Poi ci abbiamo inserito la suggestione de Il Sole sopra Berlino di Wim Wenders…Berlino è una città unica al mondo, Luca Carboni disse che bisogna andare a Berlino o a Bologna per sentirsi un po’ meno normali. E’ una città invisibile e possibile.



Il nuovo singolo è Milano ti Amo: vorrei sapere perché nella cover non vi si vede in faccia e se quando dite Amara Terra omettendo il mia della canzone di Domenico Modugno è perché vi ritenete una generazione apolide, che le radici restano come idea ma non come luogo.

E’ una scelta stilista che non è mossa da una ideale, ci piaceva così. Sul discorso dell’amara terra ti diciamo ni, le radici ci sono ma non devono essere un luogo, sapremmo riconoscere una persona della nostra città, Bari, all’estero dall’atteggiamento, dall’odore, da un qualcosa di innato che ci rende riconoscibili, è una questione di sangue, è necessario riconoscere le nostre origini. Non ne parliamo in termini tragici, quando andiamo in giro per il mondo portiamo qualcosa a Bari e portiamo qualcosa di Bari all’estero. E’ un po’ satira verso il Nord, Milano la amiamo davvero, offre possibilità ed è necessario aprirsi al confronto, è necessario viaggiare. Abbiamo visto tanti amici andare via per nessuna ragione valida ma solo per emanciparsi o rincorrere il sogno milanese che poi era lavorare in multinazionale che ci sono anche qui, la situazione è un po’ buffa. Poi c’è il senso melanconico che ti guardi attorno e non è rimasto nessuno degli amici e dunque salire su un treno o su un aereo solo per vedere gli amici e dunque diventa amara terra. Mi fa piacere che hai citato Domenico Modugno perché ci fa rabbia che per anni lo abbiamo presentato come siciliano quando è nato a Polignano a Mare. Quando diciamo che ci lascia sabbia intendiamo che a Bari ci sono possibilità ma purtroppo è considerato un luogo ottimale per i resort e la vita lenta che non esiste e noi ci patiamo, c’è gente che si sente del Sud ma il Pil va a Dubai e poi torna per fare la vacanza nel Trullo.



Sono certo che Allo Sbagliato accadrà quello che cantate in Dance Dance Dance ovvero “quando sente la musica il mio corpo prende a danzare Incurante di quello che accade intorno”, ma dalla mattina dopo che accadrà nella vita de Il Maestrale?

Faremo in modo che la gente si diverta come facciamo noi sul palco, il nostro corpo danza e lo faranno anche gli altri. Il giorno dopo? Non lo sappiamo, non abbiamo aspettative, facciamo musica e raccontiamo quello che è il nostro sentire. Vogliamo il privilegio immenso di essere artisti sempre, che Il Maestrale resti quello che è oggi in termini di umanità accompagnato dall’ispirazione che viene dalla letteratura e dal cinema.





