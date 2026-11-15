Florinda coma significa per te essere premiata al Premio Ciampi?

E’ stata una grande sorpresa ma soprattutto una soddisfazione, Piero Ciampi è tra gli artisti più bravi e più ascoltati d’Italia. Per me è il coronamento dei primi passi di un progetto, è uno slancio avere vinto con due singoli, uno già uscito e l’altro che ho proposto in anteprima al Teatro Goldoni ovvero Il Senso della Mia Solitudine e l'inedito Supernormale.



Che opinione ti sei fatta di questo artista maudit, troppo in anticipo per la sua epoca?

E’ stato uno dei più sinceri della sua epoca, non era semplice parla di tormenti e inquietudini in maniera così schietta, lui lo fa in modo irriverente ma intelligente, con una scrittura diretta e fuori dalle righe, è stato un precursore di un linguaggio più immediato e spregiudicato; ha introdotto un linguaggio tagliente e coraggioso perché si mette a nudo e con la musica ottiene una pace interiore, è il suo modo di cercare uno sfogo.



L’innocenza della mia Solitudine è un brano che, ad ascoltarlo, ha poco di innocenza e tanto di inquietudine: in cosa ti rappresenta in questa fase della tua vita?

E’ scritta non in tempi recenti, nasce un po’ di anni fa e ora mi rappresenta, è un mio manifesto. La solitudine di cui parlo è salvifica, è ricerca e riflessione interiore, è prendersi tempo per costruire una relazione con l’altro sana e appagante, una relazione in senso ampio. La solitudine diventa indecente quando penso di non potermi fidare di niente e nessuno, diventa negativa se è un estraniarsi dal mondo esterno: per me è riflessione prendermi il mio tempo. La sperimentiamo ogni giorno con i social, è la solitudine più pericolosa, è ingannevole.



“La solitudine che cerco è quella che mi fa stare bene insieme a te” può avere varie interpretazioni, da una ricerca di intimità all’attaccamento alla propria terra fino a quel te inteso come io, dunque bisogno di pace interiore. Come me lo spieghi?

E’ non dover avere una relazione per cercare quello che ti manca, stare con l’altro non è compensazione, in primis devi essere in pace con te stesso.



Il testo parla anche di un’isola, la tua Sicilia, dalla quale i giovani tendono a fuggire: a volte si va via per fare un mestiere che si potrebbe fare anche lì. Andarsene non è più ua necessità bensì uno status?

Oggi essere cool è restare nel proprio paese ma con le aspirazioni originarie raggiunte. Conosco amici andati al Nord e poi tornati in Sicilia dove fanno lo tesso mestiere.



In cosa ti senti una dreamer?

Grazie alla musica, chiunque faccia musica lo è, senza non si può fare nulla. L’artista si fa tanti viaggi mentali, in una finestra vede i dettagli dove gli altri non vedono neanche la finestra.



Che ruolo ha la musica in questa fase sociale così delicata?

Secondo me si sta perdendo la forza motivazionale, spero che i giovani vadano oltre le playlist, che nonostante l’Intelligenza Artificiale e le tecnologie ci sia in loro il desiderio di una ricerca consapevole. Nei giovani non vedo molto spirito critico e questo non significa che non ci sia una grande partecipazione, ma noto un po’ di passività, si tende a sentire ma non ad ascoltare anche se gli studenti dimostrano tenacemente la voglia di migliorare il mondo che vivono. Io farei un lavoro scolastico che va oltre l’educazione affettiva, punterei di più sulla cultura e sulle materie umanistiche e un po’ meno sullo scientifico e sul tecnologico. Comunque a scuola serve sempre attenzione al lato umano delle persone.



Che accadrà ora?

Sto lavorando all’uscita del disco, prevista nel 2027, che sarà preceduta da qualche singolo: loro saranno già un assaggio di quello che verrà.

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