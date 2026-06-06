Queste Cose Sono Io è un disco sincero, in alcuni passaggi crudo, ma sempre incollato alla realtà: come è nato e come ci hai lavorato?

Nasce circa un anno e mezzo fa, non è stato pensato come un disco ma come la continuazione di ciò che volevo comunicare con la musica. Sono uscite la parte più intima di me e una realtà più tossica anche lei dentro di me. Descrivo le cose negative del mondo che ho scoperto pure in me e da lì ho capito che dovevo seguire una direzione più intima e siamo arrivati al titolo. Sembra una visione negativa ma c’è positività nel senso che i miei difetti mi aiutano ogni giorno a migliorarmi e a pormi domande. Guardo il mondo con occhi critici e sempre diversi.



Il mondo discografico contemporaneo lo racconti in Parapappa dove sottolinei il concetto della musica usa e getta: il talento ha perso o si è solo smarrito?

C’è veramente tanta roba e il talento anche se c’è resta nascosto. Prima andavi alla bottega a comprare il sale e ora vai al supermercato e in più puoi sceglierlo: sono cloni di sale con nomi diversi dunque, appoggiandomi a questa metafora, come lo definisci tu il talento? Chi ha talento è uno che sa resistere, non è solo un dono. Nascere col talento ti fa dire che hai già qualcosa ma ora non basta più, adesso devi resistere e persistere.



In Boom citi l’algoritmo che è sempre più condizionante, il Papa stesso nella sua enciclica lo ha criticato: la tua generazione può contrastarlo oppure è meglio non farsi troppe domande e mettere la coscienza da parte?

La mia resta una provocazione, è un invito a non lasciarsi andare. Sono mezzi in mano a persone che hanno coscienza critica, per cui io devo sapere come utilizzarli ma se non ho coscienza critica mi perdo e io che sono una millennial temo per chi arriva dopo, il rischio è che la coscienza non si formi nelle loro teste: ecco perché diventa fondamentale lavoro dell’arte.



In Tutto Fake (False Flag) racconti come i poteri forti utilizzano false informazioni per distrarci dalla realtà: in cosa la musica può contrastare le “operazioni sotto falsa bandiera”?

Dicendo la verità, deve smetterla con le patine, col volere fare divertire e raggiungere numeri, deve tornare a essere arte, trasmettere, raccontare e smascherare. Dobbiamo ascoltare qualcosa di sensato.



La title track è un auto-ritratto: descrivi una giovane donna incostante, amareggiata, incoerente. Oggi, grazie anche a questo disco, hai imparato a esistere e non fingere di esistere?

Cerco tutti i giorni di dare un senso alla giornata e affronto con rispetto tutti quei momenti in cui non c’è questa voglia.



Non Sento Niente è una anestesia emotiva: quanto ti preoccupa?

La ho vissuta e ho persone accanto a me che la vivono. Sento la voglia di scuotere le anime.



Mi spieghi i versi “Beckett parla di me in tutti i suoi drammi”?

E’ un drammaturgo cinico, descrive tante storie e realtà di tutti i giorni ma sempre molto tristi e permeate di solitudine. Lui è solare in realtà e cerca di fare riflettere attraverso i suoi drammi. Nell’incipit invita a non farsi abbattere, mi ci ritrovo in lui, è proprio quello che parla di drammi per svegliare gli animi e invitare a dare il massimo per la vita, non siamo solo dei passanti.



Parliamo di Nobel. Perché hai voluto con te i Punkreas e per la tua generazione esiste ancora il sogno americano?

Era una esigenza, lì ho conosciuti in tour e il brano condiviso è arrivato dopo; sono un gruppo molto politico che esprime le sue idee senza filtri attraverso la musica. In generale penso prima al feat e poi creo il brano. Quello americano non è più un sogno, è un incubo il volere a tutti i costi creare quell’irrealismo per il quale deve essere tutto bello, una patina di Pop. Occorre starne alla larga e svegliarci per riscoprire le piccole gioie della quotidianità cui ci siamo disabituati. E poi siamo sempre insoddisfatti.



Negli anni Sessanta Bob Dylan, Joan Baez e tanti altri con la musica promettevano di cambiare il mondo. Non è successo. Credi che sia l’origine di tutto quello che tu racconti in In Silenzio?

La vita va a cicli, credo in quel periodo e nelle missioni degli artisti, io sono figlia di quelle idee che sono state create. Cambiare il mondo è una utopia ma le idee non possono morire. Non hanno cambiato il mondo ma hanno generato altre idee. Il silenzio non è negativo, nelle canzoni trasmette uno schiaffo emotivo. Associo agli emarginati e ai diversi quel silenzio che rende speciali.



Buon Compleanno e Mi Fa Schifo Tutto Oggi sono accomunate da un verbo declinato al futuro ovvero passerà: è il tuo mantra?

L’importante è anche quell’oggi, domani è un altro giorno, non posso perdere la speranza nel futuro.

In 1 2 3 Fuck canti “spingo sul ritmo finché resisto”: è la tua rivincita verso chi non capisce e ti vuole in disparte? E’ la tua idea di resistenza?

Assolutamente, è la mia resistenza. Sono testarda e caparbia. Tu mi dici non la devi fare questa cosa e io la faccio lo stesso e bene. A volte voglio fare troppe cose ma ho sempre portato tutto a termine per il massimo che potevo. Mi sento bene quando spingo, anche sotto pressione.



Infine che accadrà nelle prossime settimane della tua vita artistica?

Ho appena chiuso le date nei club e siamo pronti per il tour estivo con date nei Festival in tutta Italia. Sono soddisfatta di come riesco a portare in giro il progetto. Il rock non morirà mai bisogna solo scoprirlo, soprattutto quello italiano.