Centrale [Sistema Nervoso] è il nuovo album della cantautrice milanese Kukla , secondo e conclusivo capitolo del progetto discografico Sistema Nervoso . Dopo Periferico [Sistema Nervoso] , Kukla , all'anagrafe Lesley Reina Fischer, torna con un lavoro che sposta lo sguardo dal mondo esterno alla dimensione più intima dell’esperienza umana. Se il primo capitolo dava voce alla tensione sociale, al caos urbano e alla rabbia politica attraverso sonorità nervose, tra elettronica, rock e punk, Centrale esplora ciò che accade quando le esperienze vissute diventano memoria, emozione e consapevolezza. Al centro del nuovo album ci sono i sentimenti, le contraddizioni personali, le relazioni e il tempo necessario per comprendere ciò che si è attraversato.

Lesley ora che hai completato la tua esplorazione del sistema nervoso ti senti più in pace con te stessa?

Un po’ si perché il progetto nasce che ero più nervosa e il periferico si sentiva, c’era paura per il futuro. Non volevo mostrare solo quella parte di me e ti dico anche che non è tutto brutto ma bisogna trovare un motivo per alzarsi. Come affrontare il mondo con le emozioni quotidiane è la parte matura di me, il sistema periferico centrale è mettere ordine nelle emozioni per vivere in questo mondo.



Questo secondo capitolo del tuo progetto artistico è più intimo: la rabbia del primo si è placata oppure a fatica hai scelto di contenerla per provare a essere romantica?

Va accettata, a un certo punto alcune cose le accetti non puoi cambiare tutto, devi conviverci, anche esteticamente il disco è tagliato in due parti che si completano.



Se, come dici in Amico Immaginario “l’amore è cosa sono diventata” quando ti guardi allo specchio chi sei? E l’amico immaginario è un provocatore o an angel over your shoulders?

La canzone parla di depressione, di una persona che non esce di casa perché quello che è fuori gli fa paura. L’amico immaginario ti aiuta a convivere con te stesso e ti incita a uscire perché fuori il mondo è bellissimo. Però lui non c’è per sempre e ci aggiungo che era bruttissimo nel mio immaginario, ero lo specchio visto dell’esterno ed è per questo che deve sparire.

Il tuo Barbablù non è un mostro, nelle canzoni parli di cura e che non è simpatico ma bisogna avere cura di se e del prossimo: sostituiresti il ti amo con il ti vedo?

Si può sostituire la parola, Barbablù non ti vede per quello che sei, devi aiutarti da solo. Cura? Trascuro più me stessa che l’umanità, ci tengo che le cose siano fatte per bene, ci tengo ad aiutare per persone, la musica è condivisione. La cura di me stessa è meno importante nella scala di valori, non è giustissimo ma lo sguardo verso gli altri mi affascina e se curi qualcuno hai benefici al cuore.



In Funivia, a proposito di romanticismo, parli delle farfalle nella pancia: quando è l’ultima volta che le ha sentite volare? Per altro le farfalle tornano anche in Oplà: sono una tua passione? Una metafora della vita?

O è amore o è odio ma sono magiche se consideriamo la loro vita di un giorno. Nascono bruchi e diventano farfalle e hanno una storia bellissime; in Oplà sono più falene. Le percepisco nello stomaco quando suono live: prima ero agitata nonostante abbia già fatto tante volte concerti ma è sempre bellissimo, amo vedere gli occhi di un pubblico attento, nelle canzoni parlo molto e capisco chi mi ascolta e chi no.

Altro tema di Funivia è il dosare le parole: hai imparato? Ti capita spesso che escano pensieri escano in forma di parole troppo in fretta e avresti voluto morderti la lingua?

Le frasi dette sempre troppo dopo mi appartengono. Sono una chiacchierona terribile, ho l’ansia del silenzio anche se lavorando su nuova musica ho cambiato il processo, ora prima ragiono sulla musica e poi sulle parole. Ora sono più brava a dosare le parole, descrivere qualcosa con meno vocaboli è un gioco divertente. Less is more, adoro la capacità di sintesi degli inglesi.



Raccontami la Pietà, la mia preferita, seppur ermetica almeno per me da un punto di vista di comprensione.

E’ una storia d’amore finita, io ero arrabbiata ma ancora innamorata. Scelgo io se avere pietà di te o no, prendo io la decisione, lo decido io. La canzone è arrabbiata come tonalità.



“Siamo un essere che vuole qualche cosa da bere mentre immagina di essere ad un passo dal fondo” mi ha ricordato l’orchestra del Titanic che continua a suonare nonostante la tragedia che si sta compiendo: è così che immagini l’umanità?

Nuvole la ho scelta come focus track perché è proprio una riflessione su di me e sulle mie relazioni, è tutto riflessivo, dal cane al bambino, ma è anche una canzone verso il mondo che bisogna capire, si chiama Nuvole perché sono fumose ma più le guardi più hanno forme. E’ una canzone che non ha risposta, la domanda è: se ci vediamo da lontano capiamo meglio? Se mi estraneo dal mondo lo comprendo meglio?



Che rapporto hai col tempo? E vorresti un futuro meno incerto?

Lo vorremmo tutti non solo io, credo sia legato alla mia generazione. Spesso sono in anticipo con i tempi, anche nella vita tendo ad arrivare cinque minuti prima. La musica non è uno sport, anche se inizi da piccolo puoi maturare ed è fondamentale, il tempo è prezioso e democratico, non è contro di noi, d è democrazia vera.



Mi collego al verso “mi sono lasciata alle spalle le cose che hai detto” per chiederti come vivi questa società giudicante: sai perdonare? Sai dimenticare? O stai in riva al fiume ad attendere il cadavere del nemico?

In generale non sono rancorosa, perdono se uno sa chiedere scusa. Gli hater mi scivolano addosso ma se ci pensi con raziocinio capisci che non è un elemento poi così importante. Non fai musica per il giudizio degli altri e comunque quelli più cattivi spesso arrivano da persone note.



Il tuo amico Charlie Brown come sta? E’ sempre nella cameretta che scrive all’infinito? E per infinito intendi che scrive sempre o scrive pensando all’infinito?

E’ un uomo un po’ sfigato che si auto compiace: lui ci prova con me e mi fa tenerezza, è come quelllo che ascolta solo il vinile. Ma siamo tutti così, per fare colpo ci si inventa la qualunque. Charlie Brown è uno che scrive sempre ma non tanto bene.



Infine ti chiedo che accadrà nelle prossime settimane della tua vita artistica?

Uscirà la mia serie su yuotbe in sette episodi che accompagna Centrale, lì la musica diventa racconto e il racconto si trasforma in serie quindi abbiamo o una serie da ascoltare o un disco da guardare. La serie la abbiamo fatta con l’AI per scelta e per questioni di budget così abbiamo dato priorità alla nostra immaginazione. E’ esattamente quello che avevamo in testa, è la nostra bibbia.