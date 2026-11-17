Si intitola Un filo d’erba nel muro il nuovo progetto di Cristiano Godano ed è un titolo che già evoca la forza di chi continua a cercare uno spazio di libertà, espressione e cambiamento. Una resistenza che attraversa il panorama musicale, ma si estende anche alla dimensione sociale e culturale, fino a richiamare le grandi sfide ambientali del nostro tempo. Cristiano Godano da sempre è molto attento al tema del cambiamento climatico, con i Marlene Kuntz hanno sposato vari progetti in merito a partire dal ridurre gli sprechi durante il tour. La raffinatezza stilistica di questo artista non risiede semplicemente nell'impiego di un lessico ricercato o nella costruzione di immagini poetiche, ma soprattutto nella consapevolezza del linguaggio come strumento di esplorazione dell'esperienza umana. Le parole, nelle sue canzoni, non sono mai un semplice accompagnamento alla musica: possiedono un peso specifico, una densità semantica e una musicalità autonoma.

Cristiano partiamo da Un Filo d’Erba nel Muro: come lo hai costruito e in cosa è un album resistente?

Quella del titolo è l’immagine che mi è apparsa nella mente mentre guidavo, con alcuni titoli già candidati, e devo dire che quando vedo un filo d’erba nel muro lo noto perché sono pervaso da un commosso entusiasmo, è la lotta per sopravvivere. Mi piaceva quell’immagine, pregna e intensa. Mi piace pensare che il mio disco sia un filo d’erba nel muro, che non soggiace alla legge dell’algoritmo.



Guerre, intelligenza artificiale e riscaldamento climatico, lasciando fuori il sovranismo che avanza, sono i tre grandi problemi dell’umanità: cosa può fare la musica?

In questi momenti poco, ha perso importanza, non dico che i giovani non ascoltano la musica ma pensa dove passa, dai telefoni, dai computer e pertanto la presenza della musica è grottescamente gigantesca. L’amante della musica è talmente distratto dalla potenzialità di ascoltare tutto che non si sofferma più su niente. Non è dunque più così presente come elemento culturale.



In Guardami parli di dilatare il tempo dentro noi: richiamare quegli occhi fuggevoli è il tuo invito a vivere il presente, cosa cui siamo sempre meno abituati?

E’ anche quello ma rimane è una storia che rimane circoscritta a due persone che si fronteggiano, lui le dice cose brutte, lei capisce ma lui non la guarda.



Gioia è una bellissima canzone d’amore dove gioia e gratitudine si traducono in baci: è difficile scrivere di sentimenti romantici nella stagione dei social e delle app per incontri?

Chi lo sa, potrebbe essere difficile, basandomi sulla mia esperienza incursioni ne ho fatte, qui c’è la spudoratezza del sesso, sono due che si amano ma anche due che godono e basta. Se ispirato faccio queste escursioni e non ho problemi ad affrontare tabù. In Sapore di Miele racconto un rapporto orale.



In Ghiaccio invece parli di un amore complice che “vale per l'umanità della nostra libertà.”: con tutto quello che ci accade intorno l’amore resta salvifico oppure è illusorio?

Qui è amore tra le persone dunque qui rimane salvifico perché unisce, permette di provare a trovare una corazza contro le brutture. E’ un amore solidale.



Negli anni Sessanta artisti quali Joan Baez e Bob Dylan, per citarne un paio, cantavano che la musica avrebbe cambiato il mondo: se pensi a come è ridotta l’umanità oggi credi che ci abbiamo venduto una illusione e the music’s power abbia avuto uno scarso impatto politico?

Erano tempi in cui questo entusiasmo era ragionevole, avevano folle oceaniche ad ascoltarli. Poi Bob Dylan elettrifico la musica e fu contestato, per fare un esempio. Se illusione fu…era genuina, poi il sistema ha saputo intrappolare quegli slanci.



In Vento dei Sogni parli di un “un paradiso dove ogni creatura è pure luce, gioia, vita”: chi è, nel 2026, un dreamer? Chiedi al tuo alter ego di dare un senso all’ignoto: ti rivolgi a lui perché per il Cristiano reale è difficile trovare un senso a questa vita?

Il paradiso che narro è un luogo di fuga, nasce da una lettura di Nabokov, mi sono imbattuto in questo racconto giovanile, la sua descrizione del paradiso mi ha toccato e mi è venuta la voglia di dare la mia proiezione di un luogo dove poniamo beatitudine, rilassatezza e fine sofferenza. Nel ritornello ho preso Shakespeare. Non si può negare che conviene essere sognatori.



Dignità, onestà, lealtà, moralità, equità sono valori vivi o sono solo letteratura e canzoni?

Dovrebbero essere vivi anche se languono. La mia è una litania dolente, tratto di valori che rischiano il disuso soverchiati dalla post verità.



Infine in Domani canti “il tempo del coraggio, dell'abbraccio, sta per giungere”: nonostante tutto è giusto essere ottimisti?

Il fan dei Marlene che sa tutto di noi si riconnette a una canzone del 2000 ma uscita nel 2001, L’Abbraccio, e questa ne è la prosecuzione a distanza di 26 anni. Conviene esserlo, detto da un pessimista: oggi si nasconde con il pessimismo il realismo.



Che accadrà nelle prossime settimane della tua vita artistica?

Sto allestendo la band per il tour e sono contento, sono tutti musicisti del mio territorio e sono ragazzi: un mio amico capobanda, Fabrizio Barale, li ha reclutati al Conservatorio di Cuneo. Prevedo una partenza a fine febbraio.