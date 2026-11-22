Chiara con CCCC hai tracciato una linea abbastanza netta nella tua storia artistica, hai scelto di prendere le distanze dal Jazz: come è nato il progetto è cosa ti ha indotto a questo allontanamento?

Per me non è un prendere le distanze ma accompagnare una traiettoria, non seguo l’algoritmo delle certezze, lavoro sui punti di dialogo con altre culture musicali, come è per altro accaduto nei miei precedenti progetti, tipo Canzoni e Chanson dove ho rivisitato brani altrui rilasciando in loro quello che avevo ascoltato e assorbito negli anni. Qui ho colto le sfumature e ho studiato come sarebbe la mia voce in questo ambito artistico.



In cosa l’incontro con Clap! Clap! è stato determinante nel modificare la tua bussola artistica?

La ricchezza delle sue sfumature musicali, quello che crea con i suoi beat elettronici racconta tanti mondi; l’armonia è data anche dai dettagli e inoltre mi ha suscitato tante riflessioni poiché la composizione è legata all’armonizzazione di più elementi.



Il disco, visto che l’Italia è il paese dei generi, è stato definito a cavallo tra elettronica, jazz, art-pop e sperimentazione: come lo introdurresti a un ascoltatore medio?

E’ Art Pop, esci dai solchi, sei fuori dai binari altrimenti non lo avrei fatto. Potrei dire che si tratta di musica elettronica ma la vera risposta è indossa le cuffie e chiudi gli occhi.



Quando hai iniziato a lavorarci hai subito dovuto mettere in conto di abbandonare ogni certezza: hai mai avuto tentennamenti? E come hai adattato la tua tonalità a un mondo musicale che sul piano armonico e melodico concede meno vie di fuga?

C’è tutto quello che la mia melodicità mi ha regalato, è stato come adattare una canzone in italiano a elementi Jazz, la mia voce resta; mai ho tentennato perché resto travolta dalla passione, tutto quello che viene dal mio essere è legato alla forma canzone e questa è un’altra realizzazione di quella parte. Non ho avuto perplessità, anzi ti dico che ho già quasi finito il prossimo disco, Canzoni 2, dunque questo siamo di fronte a un altro passaggio.



My Grief and I è un brano sofferto: come si può trasformare il dolore in forza evolutiva?

Opponendosi a tutto quel mondo che si affida alla parola resilienza, questa è una rilettura delle disgrazie tramite il resistere, io celebro l’osservarsi mentre siamo a terra e il guardare in faccia sofferenze e disgrazie, io mi lego alla composizione della nostra vita, non cerco aneddoti per rendere il mondo più leggero.



A Jurnata è un viaggio alle radici della tua famiglia: quale è oggi il valore della parola radici nella stagione del nomadismo culturale e umano?

La mente è andata subito a Roberto De Simone e al coro delle Lavandaie ma non essendo napoletana mi sono concentrata su quello che fa parte della mia vita e sulle mie origini e per disinibirmi dal punto di vista dialettale e ho chiamato mia cugina Mattea Musso che è una vera nativa siciliana, perché io li ho radici ma sono venuta al mondo a Roma. Abbiamo canalizzato le nostre energie verso quello che per noi è la Sicilia e la canzone è uscita quasi folk nel racconto di una giornata finisce e solo l’amore è rassicurante come lo è anche la pioggia sui giardini che toglie l’arsura alla terra.



Clarice My Dear è dedicata a Clarice Lispector, considerata una delle scrittrici brasiliane più importanti del secolo scorso: la sua caratteristica era raccontare la quotidianità con l’innesto di trame psicologiche. In cosa ti senti un po’ psicoterapeuta come lei?

Più che psicoterapeuta mi sento osservatrice degli abissi che ci compongono; nella mia quotidianità ho una ipersensibilità alle dinamiche che sono dietro i gesti e i dialoghi, mi immedesimo nella loro profondità espressiva. Clarice sta alla letteratura come io alla musica, lei è magistrale a trovare luce e fertilità negli angoli bui dell’anima.



Quale è la strada solitaria di cui parli in Me and the Trees? E quale è il pericolo che ci segue come un’ombra quando per andare avanti cerchiamo di lasciarci tutto alle spalle?

La solitudine è quella quando vai via da una relazione e scegli te stesso. In inglese si dice loneliness e solitude, questa seconda è quella che ti fa ritrovare te stesso e i tuoi bisogni. Io con l’ombra ci faccio amicizia se no non potrei vedere la luce.



La tua New Dimension riesce a vedere le stelle attraversare la stanza nonostante le notizie che arrivano da fuori?

E’ una dimensione in cui puoi, attraverso la consapevolezza, preservare un angolo dentro di te nonostante i condizionamenti che ci arrivano dall’esterno. La new dimension ci offre il potere del vederci meglio e in un mondo migliore tramite un contesto di vita comunitaria e una aggregazione aperta che ci permettono di accogliere novità ignote.



Chi può, nel 2026 e dunque nella stagione dei social e delle app per incontri, definirsi un "sucker for love" ovvero una persona che ha un debole per l’amore?

I romantici. Io sono circondata da notizie e studi su quanto il desidero si sia spento per lo sdoganamento del sesso, è una situazione che ha appiattito tutto. Io resto una fiera sucker, per me l’amore è contatto, è leggere negli occhi, sono terrorizzata dagli incontri in chat.



Infine ti chiedo come sarà lo sviluppo live di questo progetto.

Lo porteremo avanti finché potremo, adesso abbiamo due date a Roma il 23 novembre e a Napoli il 27. Da sola invece sto per partire per Guadalajara dove rappresenterò l’Italia alla Festa de Libro. Mi muovo su due linee artistiche parallele.

