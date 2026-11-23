Shiva si esibirà live al Teatro Palapartenope di Napoli il 24 e il 25 novembre, nell'ambito della tournée "Shiva - Live 2026". Dopo gli spettacoli nel capoluogo campano, il rapper è atteso a Roma, Bari e Milano

Dopo la data di Bologna dello scorso 21 novembre, successiva al live di apertura della tournée che lo vedrà impegnato sul palco negli ultimi due mesi dell'anno, Shiva si appresta ad incontrare i fan di Napoli per i due concerti in programma i l 24 e 25 novembre al Teatro Palapartenope. I biglietti per entrambi gli spettacoli risultano sold-out da TicketOne, rivenditore ufficiale delle date organizzate da Friends&Partners. Il tour "Shiva - Live 2026" prevede una decina di concerti distribuiti tra la metà di novembre e la prima settimana di dicembre. Si chiude a Milano, all'Unipol Dome, il 5 dicembre.

Le date di Napoli (e le successive) sold-out

Shiva si sta godendo l'incontro con i fan dai palchi delle maggiori città d'Italia, coinvolte nello "Shiva - Live 2026", nuova leg dei live di questa stagione, dopo gli spettacoli della scorsa estate, distribuiti tra giugno e luglio.

La tournée indoor, partita da Genova lo scorso 19 novembre al Palalateknoship, proseguita con il concerto di Bologna, si sposta a Napoli, al Palapartenope, per due show consecutivi i cui biglietti sono tutti già esauriti.

Sui social media, sul profilo personale del rapper, ci sono i filmati della folla della data di Bologna, spettacolo portato avanti con successo.

L'appuntamento per i fan, dopo la Campania, è nel Lazio, con ben tre date nella Capitale, anche queste prossime al sold-out.

Tutto esaurito fino a fine tour, da Bari a Milano. Una stagione da incorniciare, quella dell'uscita di Vangelo, l'ultimo album fuori lo scorso aprile.