Dopo il concerto a Torino, sabato 28 novembre Arisa porterà la sua musica a Milano. Successivamente, l’artista proseguirà il tour con numerosi appuntamenti in giro per l’Italia: da Firenze a Cremona passando per Napoli, Bologna, Padova e Mantova
Nuovo appuntamento con la tournée di Arisa. Il 25 novembre la voce di Meraviglioso amore mio sarà in concerto a Torino. Ecco tutto quello che c’è da sapere sull’atteso show: dall’orario di inizio alle canzoni che potrebbero essere eseguite.
arisa a torino, la possibile scaletta del concerto
Mercoledì 25 novembre Arisa (FOTO) salirà sul palco del Teatro Colosseo, questo l’indirizzo: via Madama Cristina, 71/a, 10135, Torino. Stando a quanto comunicato dal sito di Ticketone, lo spettacolo avrà inizio alle ore 20.30. Al momento l’artista non ha rilasciato informazioni ufficiali sulla scaletta della serata, attesi i suoi brani più amati e quelli tratti dall’ultimo progetto discografico Foto mosse contenente anche il brano Magica favola presentato in gara alla 76esima edizione del Festival di Sanremo. Secondo quanto rilanciato da Setlist, queste le canzoni eseguite il 19 giugno al concerto di Bergamo:
- Portami con te
- Ed era maggio
- Atomi
- Sincerità
- Nuvole
- Il tuo profumo
- Arrivederci
- La notte
- Foto mosse
- Bendetti amanti
- Lonely Boy
- Malafemmena
- Vento tra le braccia
- Non mi mancherai
- Controvento
- Magica favola
- Meraviglioso amore mio
- Amore universale
- Canta ancora
- Rugiada
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Dopo lo spettacolo in programma a Torino, sabato 28 novembre Arisa porterà la sua musica a Milano. Successivamente, l’artista proseguirà il tour con numerosi appuntamenti in giro per l’Italia: da Firenze a Cremona passando per Napoli, Bologna, Padova e Mantova. Questo il calendario completo con tutti i dettagli degli appuntamenti live:
- sabato 28 novembre 2026 - MILANO · TEATRO LIRICO
- lunedì 30 novembre 2026 - FIRENZE · TEATRO VERDI
- mercoledì 02 dicembre 2026 - BITRITTO (BA) · PALATOUR
- venerdì 04 dicembre 2026 - NAPOLI · TEATRO AUGUSTEO
- lunedì 07 dicembre 2026 - ROMA · TEATRO BRANCACCIO
- giovedì 10 dicembre 2026 - BOLOGNA · TEATRO EUROPAUDITORIUM
- sabato 12 dicembre 2026 - LEGNANO (MI) · TEATRO GALLERIA
- lunedì 14 dicembre 2026 - PADOVA · GRAN TEATRO GEOX
- mercoledì 16 dicembre 2026 - BRESCIA · TEATRO CLERICI
- venerdì 18 dicembre 2026 - MANTOVA · TEATRO PALAUNICAL
- lunedì 21 dicembre 2026 - CREMONA · TEATRO PONCHIELLI
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