James Bond, le Bond girl più celebri da Ursula Andress ad Ana de Armas. FOTO
James Bond ha cambiato volto, epoca e interprete, ma lungo oltre 60 anni di cinema ha avuto accanto a sé una galleria di figure femminili diventate parte integrante dell'immaginario della spia. Le Bond girl sono state alleate, amanti, donne da proteggere, compagne di missione e, in alcuni casi, avversarie pericolose. Alcune sono rimaste nella storia per una singola apparizione, altre hanno lasciato un segno profondo nella vita dell'agente segreto. Ecco tutte le protagoniste della saga.
A cura di Camilla Sernagiotto