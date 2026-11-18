Robert Pattinson nuovo 007, le reazioni dalla Royal Family a Gordon RamseyCinema
Tra i primi a congratularsi c'è George Lazenby, che ha accolto il collega nel "club più esclusivo del mondo". Nei commenti al post ufficiale di 007 sono intervenuti Lenny Rush, Zoe Ball e Vas J Morgan, mentre numerose star, da Katy Perry a Joe Jonas, Florence Pugh e Ana de Armas, hanno lasciato il proprio like all'annuncio. Brad Pitt e Ralph Fiennes hanno commentato pubblicamente la scelta, mentre Liam Gallagher ha celebrato Pattinson con un breve messaggio su X. Non mancano però le voci critiche, come Piers Morgan
Robert Pattinson è il nuovo James Bond. L'annuncio, arrivato il 16 novembre 2026 attraverso i canali social ufficiali della saga, ha chiuso mesi di indiscrezioni e trasformato immediatamente l'attore britannico nel centro di una discussione globale. Gli account di 007 hanno prima cancellato i contenuti precedenti, sostituendoli con la scritta "Identity Confirmed", per poi pubblicare la prima immagine di Pattinson in smoking nei panni dell'agente segreto.
La scelta ha prodotto reazioni molto diverse. Da una parte c'è chi considera Pattinson un interprete capace di portare una nuova energia alla saga, dall'altra chi ritiene che Bond dovrebbe essere affidato a un attore meno riconoscibile e non già legato ad altri personaggi iconici. Il dibattito si è concentrato soprattutto sulla sua doppia identità cinematografica: Pattinson è infatti già Batman e, prima ancora, è stato il volto di Edward Cullen nella saga di Twilight.
George Lazenby accoglie Pattinson nel "club più esclusivo del mondo"
La reazione più simbolica arriva da George Lazenby, che ha interpretato James Bond in Al servizio segreto di Sua Maestà nel 1969. L'attore australiano ha pubblicato un video sui social rivolto direttamente al nuovo 007.
"Robert, benvenuto nel club più esclusivo del mondo. Ma ricordati di divertirti. Vediamo se avrai un momento del tipo 'questo non è mai successo all'altro tizio'. Ti auguro ogni bene, amico".
Il riferimento è alla celebre battuta pronunciata da Lazenby nel suo unico film da Bond, quando il personaggio sembra alludere direttamente al fatto che Sean Connery lo avesse preceduto nel ruolo.
Il messaggio è stato pubblicato anche attraverso l'account Instagram ufficiale di Lazenby (trovate i vari post in fondo a questo articolo).
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I commenti sotto il post di 007: "Fantastico #007"
Il post ufficiale di James Bond ha attirato immediatamente anche numerosi personaggi dello spettacolo. Tra i commenti più riconoscibili c'è quello di Lenny Rush, attore e comico britannico, che ha scritto semplicemente:
"Fantastico #007".
Anche Zoe Ball, conduttrice radiofonica e televisiva britannica, ha partecipato alla conversazione con una frase dal tono molto bondiano:
"Bene, signor Bond, la stavamo aspettando…".
Vas J Morgan ha espresso a sua volta il proprio sostegno, mentre Shakira Khan, ex concorrente di Love Island, ha giocato sul passato di Pattinson in Twilight. Le reazioni sono state raccolte direttamente tra i commenti al post ufficiale di 007.
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La Famiglia reale: "Benvenuto nel Servizio segreto di Sua Maestà"
Anche la Famiglia reale britannica ha reagito all'annuncio attraverso il proprio account ufficiale Instagram. Il messaggio è perfettamente in tema:
"Benvenuto nel Servizio segreto di Sua Maestà, signor Bond".
Una risposta breve, ma particolarmente significativa perché gioca direttamente sull'identità britannica del personaggio e sulla formula narrativa del servizio segreto. La reazione è stata riportata dall'Independent tra quelle arrivate nelle ore immediatamente successive all'annuncio.
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Paul Hollywood scherza: "Sono un po' deluso di non aver ricevuto la telefonata"
Tra le celebrity che hanno reagito autonomamente c'è Paul Hollywood. Il giudice di The Great British Bake Off ha pubblicato l'annuncio sul proprio Instagram con la frase:
"Quindi abbiamo un nuovo James Bond…".
In un secondo post ha poi scherzato sulla propria mancata convocazione, pubblicando un'immagine modificata che lo ritrae nei panni dell'agente segreto:
"Sono un po' deluso di non aver ricevuto la telefonata…!!! Buona fortuna, signor Pattinson".
La reazione è chiaramente ironica, ma testimonia quanto l'annuncio sia diventato rapidamente un fenomeno popolare anche al di fuori del cinema.
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Gordon Ramsay si candida per scherzo: "Gordon James"
Un'altra reazione social autonoma arriva da Gordon Ramsay. Lo chef britannico ha pubblicato su Instagram una fotografia in cui appare vestito come un perfetto 007, accompagnandola con una didascalia ironica:
"Il nome è James. Gordon James. Ma credo di essermi perso il provino? Congratulazioni al nuovo 007".
Il post ha raccolto rapidamente decine di migliaia di "mi piace", trasformando anche Ramsay in uno dei protagonisti collaterali del tormentone Bond. Nei commenti, Zach Choi ha risposto con una battuta gastronomica: "Licenza di grigliare".
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Liam Gallagher: "BIG UP BOBBY P"
Tra le reazioni più secche e riconoscibili c'è quella di Liam Gallagher. L'ex Oasis ha scritto su X:
"BIG UP BOBBY P".
Il messaggio è arrivato in risposta a un post che celebrava il casting di Pattinson e mostrava una vecchia fotografia dell'attore con indosso una maglietta degli Oasis. Una reazione brevissima, ma particolarmente interessante perché arriva da una delle figure più riconoscibili della musica britannica.
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Brad Pitt: "È una grande scelta"
Brad Pitt ha invece espresso il proprio sostegno durante un'intervista sul red carpet.
"È una grande scelta. Mi piace quello che sta facendo. Ha fatto scelte molto interessanti e poi bilanciare tutto questo è davvero bello".
Pitt ha poi scherzato sulla possibilità di entrare nel nuovo universo di 007 come villain: "Chiamiamo Denis Villeneuve sul telefono cellulare. Andiamo".
Pitt si è candidato, almeno scherzosamente, a diventare uno degli antagonisti del Bond interpretato da Pattinson.
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Ralph Fiennes è ancora innamorato di Daniel Craig
Più malinconica la reazione di Ralph Fiennes, che ha interpretato M nella precedente era della saga. Informato della scelta durante un'intervista, l'attore ha reagito così:
"Mi dispiace. Sono ancora innamorato di Daniel Craig. È difficile. Ho il cuore spezzato".
Fiennes ha però immediatamente aggiunto:
"Pattinson è un grande attore. Sono sicuro che sarà fantastico".
La dichiarazione riassume bene il passaggio tra due epoche di Bond: da una parte l'affetto per Craig, dall'altra il riconoscimento delle qualità del suo successore.
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Non tutte le celebrity hanno scritto un messaggio. Ma diversi nomi di primo piano hanno espresso il proprio sostegno attraverso un "like" al post ufficiale di 007.
Tra questi, figurano Katy Perry, Lindsay Lohan, Dylan Sprouse, Joe Jonas, Florence Pugh, Patrick Schwarzenegger, Henry Golding e Ana de Armas, oltre ad altri personaggi dello spettacolo.
Anche Jason Momoa, Maren Morris, Noah Cyrus e Suki Waterhouse risultano tra coloro che hanno messo "mi piace" all'annuncio.
Piers Morgan boccia la scelta
Sul fronte opposto si colloca Piers Morgan, che ha espresso apertamente il proprio dissenso su X:
"Batman non può essere anche Bond. Avrebbero dovuto scegliere un attore sconosciuto. Una scelta sbagliata".
La critica riprende uno degli argomenti più frequenti comparsi online: l'idea che Pattinson sia ormai troppo identificabile con altri grandi franchise.
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Elizabeth Debicki: "Penso che sia perfetto"
Anche Elizabeth Debicki, che ha recitato con Pattinson in Tenet, ha accolto favorevolmente la scelta. L'attrice ha descritto il collega come una persona difficile da decifrare, sottolineandone bellezza, ironia e intelligenza.
"È un enigma lui stesso. È bello, è divertente ed è intelligente… Penso che sia perfetto. Sono davvero entusiasta".
Debicki ha inoltre sottolineato quanto Pattinson sia cresciuto come attore e la qualità delle sue scelte professionali negli ultimi anni.
Florence Pugh si candida: ma non come Bond girl
Una delle reazioni più divertenti arrivate dal mondo del cinema è quella di Florence Pugh. Durante la cerimonia di ELLE Women in Hollywood, proprio poche ore dopo l'annuncio di Pattinson, l'attrice ha lanciato la propria candidatura per il nuovo film diretto da Denis Villeneuve.
Non come Bond girl, però: Pugh ha scherzato sulla possibilità di interpretare la villain. La proposta è particolarmente interessante perché Villeneuve era proprio il regista che l'aveva introdotta sul palco durante la serata e sarà ora alla guida del nuovo capitolo di 007.
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Il pubblico si divide tra Batman, Twilight e il nuovo 007
La conversazione sui social si è rapidamente concentrata anche sulla particolare carriera dell'attore. Alcuni utenti hanno sottolineato l'inedita combinazione Batman-Bond, mentre altri hanno rispolverato vecchie scene di Twilight trasformandole in meme alla luce della nuova nomina.
Il contrasto è evidente: mentre una parte degli utenti considera proprio la versatilità di Pattinson la ragione per cui potrebbe funzionare come Bond, un'altra ritiene che un nuovo 007 dovrebbe essere un volto meno associato a personaggi precedenti.
Una nuova era per 007
Il nuovo Bond sarà diretto da Denis Villeneuve e scritto da Steven Knight. Pattinson raccoglie un'eredità pesante, quella lasciata da Daniel Craig dopo cinque film e quindici anni di presenza nell'immaginario della saga. L'annuncio ufficiale definisce il casting come l'inizio di una nuova era, mentre Villeneuve ha descritto Pattinson come un interprete dotato di "un'anima senza tempo" e capace di portare al personaggio "uno spirito completamente nuovo".
Il dato più interessante delle prime ore non è dunque soltanto la quantità di reazioni, ma la loro natura. Gli addetti ai lavori sembrano prevalentemente favorevoli, mentre il pubblico è più diviso. Hollywood, da Brad Pitt a Elizabeth Debicki, sembra pronta a scommettere sul nuovo Bond; gli ex interpreti della saga, come Lazenby, gli hanno già dato il benvenuto; le celebrity di Instagram hanno moltiplicato like e commenti.
Resta ora da capire se Pattinson riuscirà a fare ciò che ogni nuovo Bond deve inevitabilmente fare: cancellare, almeno per la durata di un film, il ricordo del predecessore e diventare semplicemente James Bond.
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Bond 26, attori della shortlist per interpretare il prossimo 007. FOTO
Il futuro di James Bond si avvicina a una svolta decisiva con l’arrivo di Bond 26, il primo film della saga realizzato sotto l’egida di Amazon MGM Studios. Dopo l’addio di Daniel Craig, il ruolo dell’iconico Agente 007 è diventato oggetto di una lunga e movimentata ricerca. La nuova shortlist sembra ora concentrarsi su nomi freschi e inediti rispetto ai candidati storici. Secondo Variety, la selezione si sarebbe ristretta a tre attori che incarnano una nuova visione per la saga A cura di Camilla Sernagiotto