Tra i primi a congratularsi c'è George Lazenby, che ha accolto il collega nel "club più esclusivo del mondo". Nei commenti al post ufficiale di 007 sono intervenuti Lenny Rush, Zoe Ball e Vas J Morgan, mentre numerose star, da Katy Perry a Joe Jonas, Florence Pugh e Ana de Armas, hanno lasciato il proprio like all'annuncio. Brad Pitt e Ralph Fiennes hanno commentato pubblicamente la scelta, mentre Liam Gallagher ha celebrato Pattinson con un breve messaggio su X. Non mancano però le voci critiche, come Piers Morgan

La scelta ha prodotto reazioni molto diverse. Da una parte c'è chi considera Pattinson un interprete capace di portare una nuova energia alla saga, dall'altra chi ritiene che Bond dovrebbe essere affidato a un attore meno riconoscibile e non già legato ad altri personaggi iconici. Il dibattito si è concentrato soprattutto sulla sua doppia identità cinematografica: Pattinson è infatti già Batman e, prima ancora, è stato il volto di Edward Cullen nella saga di Twilight.

Robert Pattinson è il nuovo James Bond. L'annuncio, arrivato il 16 novembre 2026 attraverso i canali social ufficiali della saga, ha chiuso mesi di indiscrezioni e trasformato immediatamente l'attore britannico nel centro di una discussione globale. Gli account di 007 hanno prima cancellato i contenuti precedenti, sostituendoli con la scritta "Identity Confirmed", per poi pubblicare la prima immagine di Pattinson in smoking nei panni dell'agente segreto.

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Il riferimento è alla celebre battuta pronunciata da Lazenby nel suo unico film da Bond, quando il personaggio sembra alludere direttamente al fatto che Sean Connery lo avesse preceduto nel ruolo.

"Robert, benvenuto nel club più esclusivo del mondo. Ma ricordati di divertirti. Vediamo se avrai un momento del tipo 'questo non è mai successo all'altro tizio'. Ti auguro ogni bene, amico".

La reazione più simbolica arriva da George Lazenby, che ha interpretato James Bond in Al servizio segreto di Sua Maestà nel 1969. L'attore australiano ha pubblicato un video sui social rivolto direttamente al nuovo 007.

Vas J Morgan ha espresso a sua volta il proprio sostegno, mentre Shakira Khan, ex concorrente di Love Island, ha giocato sul passato di Pattinson in Twilight. Le reazioni sono state raccolte direttamente tra i commenti al post ufficiale di 007.

Anche Zoe Ball, conduttrice radiofonica e televisiva britannica, ha partecipato alla conversazione con una frase dal tono molto bondiano:

Il post ufficiale di James Bond ha attirato immediatamente anche numerosi personaggi dello spettacolo. Tra i commenti più riconoscibili c'è quello di Lenny Rush, attore e comico britannico, che ha scritto semplicemente:

Una risposta breve, ma particolarmente significativa perché gioca direttamente sull'identità britannica del personaggio e sulla formula narrativa del servizio segreto. La reazione è stata riportata dall'Independent tra quelle arrivate nelle ore immediatamente successive all'annuncio.

Anche la Famiglia reale britannica ha reagito all'annuncio attraverso il proprio account ufficiale Instagram. Il messaggio è perfettamente in tema:

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La reazione è chiaramente ironica, ma testimonia quanto l'annuncio sia diventato rapidamente un fenomeno popolare anche al di fuori del cinema.

Tra le celebrity che hanno reagito autonomamente c'è Paul Hollywood. Il giudice di The Great British Bake Off ha pubblicato l'annuncio sul proprio Instagram con la frase:

Il post ha raccolto rapidamente decine di migliaia di "mi piace", trasformando anche Ramsay in uno dei protagonisti collaterali del tormentone Bond. Nei commenti, Zach Choi ha risposto con una battuta gastronomica: "Licenza di grigliare".

Il messaggio è arrivato in risposta a un post che celebrava il casting di Pattinson e mostrava una vecchia fotografia dell'attore con indosso una maglietta degli Oasis. Una reazione brevissima, ma particolarmente interessante perché arriva da una delle figure più riconoscibili della musica britannica.

Tra le reazioni più secche e riconoscibili c'è quella di Liam Gallagher. L'ex Oasis ha scritto su X:

"È una grande scelta. Mi piace quello che sta facendo. Ha fatto scelte molto interessanti e poi bilanciare tutto questo è davvero bello".

"Pattinson è un grande attore. Sono sicuro che sarà fantastico".

"Mi dispiace. Sono ancora innamorato di Daniel Craig. È difficile. Ho il cuore spezzato".

Più malinconica la reazione di Ralph Fiennes, che ha interpretato M nella precedente era della saga. Informato della scelta durante un'intervista, l'attore ha reagito così:

Anche Jason Momoa, Maren Morris, Noah Cyrus e Suki Waterhouse risultano tra coloro che hanno messo "mi piace" all'annuncio.

Non tutte le celebrity hanno scritto un messaggio. Ma diversi nomi di primo piano hanno espresso il proprio sostegno attraverso un "like" al post ufficiale di 007.

Elizabeth Debicki: "Penso che sia perfetto"

Anche Elizabeth Debicki, che ha recitato con Pattinson in Tenet, ha accolto favorevolmente la scelta. L'attrice ha descritto il collega come una persona difficile da decifrare, sottolineandone bellezza, ironia e intelligenza.

"È un enigma lui stesso. È bello, è divertente ed è intelligente… Penso che sia perfetto. Sono davvero entusiasta".

Debicki ha inoltre sottolineato quanto Pattinson sia cresciuto come attore e la qualità delle sue scelte professionali negli ultimi anni.

Florence Pugh si candida: ma non come Bond girl

Una delle reazioni più divertenti arrivate dal mondo del cinema è quella di Florence Pugh. Durante la cerimonia di ELLE Women in Hollywood, proprio poche ore dopo l'annuncio di Pattinson, l'attrice ha lanciato la propria candidatura per il nuovo film diretto da Denis Villeneuve.

Non come Bond girl, però: Pugh ha scherzato sulla possibilità di interpretare la villain. La proposta è particolarmente interessante perché Villeneuve era proprio il regista che l'aveva introdotta sul palco durante la serata e sarà ora alla guida del nuovo capitolo di 007.