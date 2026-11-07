James Bond, Pattinson e Hoult in corsa per 007: la sfida dello smoking

Batman e Lex Luthor potrebbero ritrovarsi a contendersi lo smoking di James Bond. Secondo Variety, Robert Pattinson e Nicholas Hoult avrebbero sostenuto i provini per il nuovo 007 di Denis Villeneuve, affiancando Josh O’Connor, Callum Turner e Jack Lowden nella corsa al dopo Daniel Craig. Per loro non sarebbe la prima sfida: si erano già incrociati nella selezione di The Batman. Dal tifo di Brosnan e Oldman all’uscita, ecco cosa sappiamo del Bond 26, scritto da Steven Knight. Nessun protagonista è stato annunciato Seguici su: Google Discover Fonti Preferite

Il nuovo James Bond potrebbe avere il volto di Batman o quello di Lex Luthor. Robert Pattinson e Nicholas Hoult, secondo Variety, avrebbero sostenuto i provini per raccogliere l’eredità di Daniel Craig nel film diretto da Denis Villeneuve. Due nomi che aggiungono un piccolo cortocircuito cinefilo alla ricerca del prossimo 007: gli interpreti del Cavaliere Oscuro e del nemico di Superman si ritroverebbero a contendersi la stessa licenza di uccidere. Per ora, però, Amazon non ha annunciato chi la riceverà.

Robert Pattinson e Nicholas Hoult nella corsa al nuovo 007 L’indiscrezione è stata riportata anche da The Hollywood Reporter, il primo a parlare del provino di Pattinson, e da Deadline: i due attori avrebbero partecipato agli screen test, le prove davanti alla macchina da presa, che secondo la stampa americana si sono svolti a Londra nel fine settimana del 24 ottobre, insieme agli altri candidati indicati dalle testate specializzate. Sul caso di Hoult le fonti non coincidono del tutto: Deadline lo colloca tra chi ha sostenuto la prova, mentre il resoconto di THR lo cita fra i nomi presi in considerazione. Il loro coinvolgimento aggiunge due protagonisti già abituati a portarsi sulle spalle personaggi che il pubblico conosce prima ancora di entrare in sala. Con Bond, naturalmente, il bagaglio comprende anche sessant’anni abbondanti di aspettative. Pattinson ha attraversato gli incantesimi di Harry Potter e i vampiri sentimentali di Twilight, prima di indossare il mantello di Bruce Wayne in The Batman. A Londra, dove si sarebbero tenute le prove, sta girando proprio The Batman Part II. Nel suo caso esiste inoltre un collegamento diretto con il regista del prossimo 007: Villeneuve lo ha diretto in Dune – Parte Tre, atteso in sala a dicembre. Una conoscenza professionale che rende la candidatura particolarmente interessante, senza trasformarla in un’investitura. Hoult, il ragazzino di About a Boy – Un ragazzo, ha invece percorso la strada che porta dagli X-Men a Lex Luthor in Superman. Prima di fare i nomi, Deadline aveva affidato ai social un piccolo indovinello: uno dei candidati recita in un film Amazon del 2026, l’altro ama indossare una maschera. La maschera è quella del pipistrello; il film è How to Rob a Bank, il thriller di David Leitch con Hoult in uscita negli Stati Uniti il 13 novembre. Due carriere diverse, accomunate dalla familiarità con universi cinematografici molto riconoscibili. Il prossimo eventuale cambio d’abito richiederebbe di lasciare i costumi da cinecomic al guardaroba: a Bond, di solito, bastano un buon sarto e i pessimi incontri. Approfondimento James Bond, Pierce Brosnan promuove Callum Turner come nuovo 007

Il precedente di The Batman, quando Pattinson e Hoult erano già rivali Fra i due esiste anche un precedente che sembra scritto apposta per accompagnare queste indiscrezioni. Hoult aveva sostenuto il provino per interpretare Bruce Wayne nel film di Matt Reeves, ruolo poi andato a Pattinson. Lo ha raccontato al Guardian e, più tardi, nel podcast Happy Sad Confused, ricordando di aver sentito alla radio, una settimana prima del proprio screen test, che il nuovo Batman sarebbe stato il collega. Un colpo, ha ammesso, difficile da incassare. Qualora le notizie su 007 fossero confermate, i due tornerebbero dunque a incrociarsi per un altro personaggio capace di sopravvivere ai propri interpreti. Hollywood, evidentemente, sa organizzare i sequel anche dei casting. Approfondimento Chi sarà il prossimo James Bond? I candidati e i provini per 007

Josh O’Connor tra le voci e il palcoscenico Il nuovo aggiornamento arriva dopo settimane di indiscrezioni su Josh O’Connor, indicato da Deadline tra gli attori ammessi agli screen test finali. Il protagonista di The Crown e Challengers ha definito l’accostamento a 007 un momento «incredibilmente bizzarro», di quelli in cui ci si dà un pizzicotto, senza confermare di aver sostenuto la prova. Nel frattempo è tornato in scena all’Almeida Theatre di Londra con Golden Boy di Clifford Odets, nei panni del violinista diventato pugile Joe Bonaparte; lo spettacolo, chiuso il 31 ottobre, arriva nei cinema con National Theatre Live dal 5 novembre. Il sipario sul teatro è calato; quello sulla selezione resta invece ancora aperto. Nella corsa figurano inoltre Callum Turner e Jack Lowden. Turner ha ricevuto l’apprezzamento di Pierce Brosnan, che lo ha avuto accanto in The Only Living Boy in New York; Lowden può contare sul sostegno di Gary Oldman, suo collega in Slow Horses, che a settembre si era detto convinto che la scelta fosse già stata fatta. Sono parole di stima di due attori che conoscono bene lo spionaggio cinematografico, ma la decisione appartiene alla produzione. A guidare il casting è Nina Gold, la stessa che aveva scelto O’Connor per The Crown e Lowden per Slow Horses.