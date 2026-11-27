Il film Harry Potter e il Calice di Fuoco, il quarto capitolo della saga fantasy ideata dalla scrittrice J. K. Rowling, andrà in onda stasera, venerdì 27 novembre, alle ore 21:25 su Italia 1. I protagonisti Daniel Radcliffe, Emma Watson e Rupert Grint interpretano rispettivamente i personaggi di Harry Potter, Hermione Granger e Ron Weasley. La pellicola include nel cast anche Robert Pattinson, il neo-eletto James Bond, che interpreta il ruolo di Cedric Diggory. La saga di Harry Potter gli ha aperto molte porte, comprese quelle della saga di Twilight. L'attore ha poi recitato nei film Cosmopolis (2012) e Maps to the Stars (2014) di David Cronenberg e in pellicole come Civiltà perduta (2016), The Lighthouse (2019) di Robert Eggers, Tenet (2020) e Odissea (2026) di Christopher Nolan, The Batman (2022) di Matt Reeves, Mickey 17 (2025) di Bong Joon-ho e Dune - Parte tre (2026) di Denis Villeneuve.

UN MONDO SENZA DURSLEY

Harry Potter non è più il ragazzino intimorito che Hagrid ha portato per la prima volta portato a Hogwarts nel film Harry Potter e la Pietra Filosofale. Infatti, ha ormai appreso che oltre il mondo dei Babbani, e la triste casa degli zii Dursley, c’è un mondo di magia da scoprire. Nel quarto capitolo, i Dursley non compaiono. Si aggiunge anche un’altra assenza: Molly Weasley (Julie Walters), la mamma di Ron Weasley.

TORNEO TREMAGHI

Girare le prove del Torneo Tremaghi non è stato semplice a causa del duro lavoro, dei tempi e dei costi. Svariate le idee scartate, come gli spalti sott’acqua suggeriti dallo scenografo Stuart Craig. Tanti i rischi corsi da Harry, Potter che deve vedersela anche con un drago. La scena dove il maghetto scopre la presenza delle creature a scuola aveva richiesto un po’ di ingegno: la produzione aveva deciso di riciclare alcuni pezzi del basilisco del film Harry Potter e la Camera dei Segreti. Le scene più complesse sono state poi quelle girate sott’acqua. Per l’occasione è stata realizzata una vasca gigantesca, nella quale Daniel Radcliffe ha trascorso un totale di 41 ore. Si tratta di uno dei set subacquei più grandi della storia del cinema, con oltre 500mila litri d’acqua.

SGUARDI INTENSI

Due storie legate sono agli occhi degli attori, con riguardo a due personaggi strettamente connessi: Severus Piton e Voldemort. Alan Rickman, che interpreta l’odiato e amato professore, indossava lenti a contatto nere. Mike Newell, regista del quarto capitolo, lo ignorava, e si era congratulato con l’attore per la splendida tonalità dei suoi occhi. Il resto è storia, dal momento che la risposta di Rickman si era limitata alla rimozione di una lente. Ralph Fiennes aveva invece chiesto di non modificare digitalemnte i suoi occhi azzurri. La produzione avrebbe voluto renderli rossi, ma lui temeva di perdere la possibilità di trasmettere l’orrore, la pazzia e la malvagità del potente mago.

IL TITOLO

Il processo di sviluppo della saga di Harry Potter ha portato J.K. Rowling a operare diverse modifiche, dalla caratterizzazione dei personaggi agli stessi titoli dei libri. La scrittrice aveva inizialmente pensato di intitolare il romanzo Harry Potter e il Torneo Tremaghi, idea poi scartata ma comunque presente nel film: sulla prima pagina della Gazzetta del Profeta si legge infatti proprio quel titolo.