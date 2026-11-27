Il quarto capitolo della saga di maghi ideata da J.K. Rowling andrà in onda alle ore 21.25 su Italia 1. Con Daniel Radcliffe, Emma Watson e Rupert Grint
Il film Harry Potter e il Calice di Fuoco, il quarto capitolo della saga fantasy ideata dalla scrittrice J. K. Rowling, andrà in onda stasera, venerdì 27 novembre, alle ore 21:25 su Italia 1. I protagonisti Daniel Radcliffe, Emma Watson e Rupert Grint interpretano rispettivamente i personaggi di Harry Potter, Hermione Granger e Ron Weasley. La pellicola include nel cast anche Robert Pattinson, il neo-eletto James Bond, che interpreta il ruolo di Cedric Diggory. La saga di Harry Potter gli ha aperto molte porte, comprese quelle della saga di Twilight. L'attore ha poi recitato nei film Cosmopolis (2012) e Maps to the Stars (2014) di David Cronenberg e in pellicole come Civiltà perduta (2016), The Lighthouse (2019) di Robert Eggers, Tenet (2020) e Odissea (2026) di Christopher Nolan, The Batman (2022) di Matt Reeves, Mickey 17 (2025) di Bong Joon-ho e Dune - Parte tre (2026) di Denis Villeneuve.
UN MONDO SENZA DURSLEY
Harry Potter non è più il ragazzino intimorito che Hagrid ha portato per la prima volta portato a Hogwarts nel film Harry Potter e la Pietra Filosofale. Infatti, ha ormai appreso che oltre il mondo dei Babbani, e la triste casa degli zii Dursley, c’è un mondo di magia da scoprire. Nel quarto capitolo, i Dursley non compaiono. Si aggiunge anche un’altra assenza: Molly Weasley (Julie Walters), la mamma di Ron Weasley.
TORNEO TREMAGHI
Girare le prove del Torneo Tremaghi non è stato semplice a causa del duro lavoro, dei tempi e dei costi. Svariate le idee scartate, come gli spalti sott’acqua suggeriti dallo scenografo Stuart Craig. Tanti i rischi corsi da Harry, Potter che deve vedersela anche con un drago. La scena dove il maghetto scopre la presenza delle creature a scuola aveva richiesto un po’ di ingegno: la produzione aveva deciso di riciclare alcuni pezzi del basilisco del film Harry Potter e la Camera dei Segreti. Le scene più complesse sono state poi quelle girate sott’acqua. Per l’occasione è stata realizzata una vasca gigantesca, nella quale Daniel Radcliffe ha trascorso un totale di 41 ore. Si tratta di uno dei set subacquei più grandi della storia del cinema, con oltre 500mila litri d’acqua.
SGUARDI INTENSI
Due storie legate sono agli occhi degli attori, con riguardo a due personaggi strettamente connessi: Severus Piton e Voldemort. Alan Rickman, che interpreta l’odiato e amato professore, indossava lenti a contatto nere. Mike Newell, regista del quarto capitolo, lo ignorava, e si era congratulato con l’attore per la splendida tonalità dei suoi occhi. Il resto è storia, dal momento che la risposta di Rickman si era limitata alla rimozione di una lente. Ralph Fiennes aveva invece chiesto di non modificare digitalemnte i suoi occhi azzurri. La produzione avrebbe voluto renderli rossi, ma lui temeva di perdere la possibilità di trasmettere l’orrore, la pazzia e la malvagità del potente mago.
IL TITOLO
Il processo di sviluppo della saga di Harry Potter ha portato J.K. Rowling a operare diverse modifiche, dalla caratterizzazione dei personaggi agli stessi titoli dei libri. La scrittrice aveva inizialmente pensato di intitolare il romanzo Harry Potter e il Torneo Tremaghi, idea poi scartata ma comunque presente nel film: sulla prima pagina della Gazzetta del Profeta si legge infatti proprio quel titolo.
DUE FILM
La produzione intendeva dividere il film in due parti, con un taglio netto al centro, così come avvenuto con Harry Potter e I Doni della Morte. Il regista Mike Newell si era però opposto e aveva insistito per consegnare un film completo in grado di non deludere né i fan, né J.K. Rowling. Aveva quindi tagliato il superfluo, come molti personaggi che non sono stati infine mostrati.
VIETATO AI MINORI
Gli appassionati di Harry Potter sanno bene che i libri assumono toni più cupi col passare del tempo. Per questo motivo il quarto film della saga è il primo a ricevere il marchio PG-13, ovvero vietato ai minori di 13 anni non accompagnati da un genitore. Per la prima volta infatti si vede il corpo di Voldemort, il primo “Avada Kedavra” e, in generale, i temi trattati sono distanti da quelli proposti dai tre capitoli precedenti.
IL MARCHIO DEI MANGIAMORTE
I Mangiamorte sono i seguaci di Voldemort, rimasti fedeli al Signore Oscuro ma mescolati nella società dei maghi, dove fingono che nulla sia accaduto. Sul loro corpo c'è un marchio, voluto dal regista Mike Newell, che aveva deciso di renderlo mobile con effetti digitali. Il marchio in sé è il frutto dell’applicazione di silicone sul braccio degli attori.
ALTRE SCUOLE
Nel film si precisa come le scuole di Beauxbatons e Durmstrang, che prendono parte al Torneo Tremaghi, sono rispettivamente femminili e maschili. Nel libro di J.K. Rowling sono invece presentate come scuole miste, proprio come Hogwarts.
VOLDEMORT
Il Signore Oscuro è tornato e, per la prima volta, le scene iniziali di un film della saga non vedono Harry Potter come protagonista. La pellicola si apre infatti in casa Riddle, seguendo dunque le orme di Voldemort.
PERSONAGGI SECONDARI
Svariati i dettagli che riguardano i personaggi secondari di questo film. Per motivi di tempo erano stati tagliati Dobby e Winky. Totalmente inventato il personaggio di Nigel. Gli appassionati dei libri hanno però individuato nella sua caratterizzazione degli elementi che lo rendono simile a Colin Canon. Inizialmente si era immaginata una trama secondaria dedicata a Ludo Bagman, ma il ruolo era stato infine tagliato. Per quanto riguarda Rita Skeeter, il nome in cima alla lista era quello di Rosamund Pike, che però aveva rifiutato la parte. Per quella di Cho Chang, invece, il 7 febbraio 2004. si erano precipitate ben 3000 attrici. Tra tutte loro era stata infine selezionata Katie Leung.
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