Robert Pattinson è il nuovo James Bond di Denis Villeneuve e raccoglie l'eredità di Daniel Craig. Lo smoking arriva dopo una carriera di identità scomode, da The Batman a Primetime, mentre il vampiro di Twilight continua a perseguitarlo. Per capire perché possa essere lo 007 giusto bisogna tornare a Ian Fleming, attraversare le maschere di Pirandello e seguire un'insospettabile parentela sudcoreana. Il suo provino più convincente, forse, è già sullo schermo. Ma bisogna sapere dove guardare