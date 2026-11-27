TV Show

Nello show Sky Original prodotto da Fremantle in onda tutti i giovedì su Sky e in streaming su NOW con Giorgia e i giudici Paola Iezzi, Jake La Furia, Irama e Francesco Gabbani, i 6 artisti in gara si sono contesi i 4 posti per la Finale del 3 dicembre. Il più votato della manche Live Room con orchestra live, Alex Fontana, ha avuto accesso diretto. Dopo la manche libera, gli altri finalisti sono stati i Mad-Dog, Patrizia e Giacomo Calò. Eliminati Le Distanze e Teo Bok