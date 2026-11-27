Per il sesto e penultimo Live dello show Sky Original prodotto da Fremantle, Total Audience complessiva di 709mila spettatori, con il 3,75% di share per il primo passaggio su Sky Uno. 462mila le interazioni Social TV Audience in rilevazione Linear e 550mila interazioni nella rilevazione Same Day 24/7, il Live Show 6 è stato lo show in assoluto più commentato nell’intera giornata di ieri (fonte: Talkwalker)
La semifinale di X Factor 2026 ha regalato una serata intensa e imprevedibile, tra esibizioni decisive, colpi di scena e verdetti che hanno tenuto con il fiato sospeso artisti, giudici e pubblico fino all'ultimo istante. Al termine di questo sesto Live Show sono stati finalmente decretati i nomi dei quattro finalisti che giovedì 3 dicembre - dalle 21:00 in diretta dall’Unipol Forum di Assago su Sky e in streaming su NOW, anche in chiaro in simulcast su TV8 e Cielo – si contenderanno la vittoria: Alex Fontana, Giacomo Calò, Mad-Dog, Patrizia.
Il perfetto equilibrio dei giudici
Dal punto di vista dei giudici, quindi, Francesco Gabbani, Irama, Jake La Furia e Paola Iezzi arrivano all’ultimo atto di questa edizione con un perfetto equilibrio: tutti e quattro rimangono attivamente in gara con il proprio finalista.
Gli ascolti
Per il sesto e penultimo Live dello show Sky Original prodotto da Fremantle, Total Audience complessiva di 709mila spettatori, con il 3,75% di share per il primo passaggio su Sky Uno. Continua anche il fortissimo impatto social di #XF2026: grazie alle 462mila interazioni Social TV Audience in rilevazione Linear e alle 550mila interazioni nella rilevazione Same Day 24/7, il Live Show 6 è stato lo show in assoluto più commentato nell’intera giornata di ieri (fonte: Talkwalker).
Anche ieri sera il pubblico ha votato in massa per supportare i propri preferiti: i finalisti sono stati eletti con più di 5,2 milioni di voti complessivi.
Infine, nei sette giorni il Live Show della scorsa settimana ha ottenuto, tra free e pay, una Total Audience complessiva di 2.065.000 spettatori, in crescita del +15% rispetto allo stesso episodio della scorsa stagione.
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Nello show Sky Original prodotto da Fremantle in onda tutti i giovedì su Sky e in streaming su NOW con Giorgia e i giudici Paola Iezzi, Jake La Furia, Irama e Francesco Gabbani, i 6 artisti in gara si sono contesi i 4 posti per la Finale del 3 dicembre. Il più votato della manche Live Room con orchestra live, Alex Fontana, ha avuto accesso diretto. Dopo la manche libera, gli altri finalisti sono stati i Mad-Dog, Patrizia e Giacomo Calò. Eliminati Le Distanze e Teo Bok