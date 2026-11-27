Giovedì 26 novembre è andato in onda su Rai 1 l'ultimo episodio della quarta stagione di Doc - Nelle tue mani, con Luca Argentero. Nel finale si scopre chi ha ucciso i pazienti dell'Ambrosiano con la morfina, Andrea Fanti rischia di morire e alla fine decide di lasciare l'ospedale. Gli sceneggiatori hanno già confermato la quinta stagione, che dovrebbe arrivare nel 2028

La quarta stagione di Doc - Nelle tue mani è finita. Giovedì 26 novembre Rai 1 ha trasmesso l'ottava puntata, con gli episodi 15 e 16, Incubi e Dalla stessa parte (la messa in onda si era interrotta il 12 novembre per la partita Italia-Francia ed era ripresa la settimana dopo). Nell'ultima serata si chiudono i due misteri che avevano tenuto in sospeso il pubblico: chi ha provocato le morti sospette in ospedale e cosa succederà al Policlinico Ambrosiano, ormai vicino a essere venduto.

Chi è il killer della morfina

Il colpevole è Maurizio Corti, l'assistente dell'ex direttore generale Stefano Campigli. Corti dava dosi mortali di morfina ai pazienti più fragili e lavorava per una clinica privata che voleva comprare l'ospedale. Per gran parte della stagione i sospetti erano caduti sulla direttrice Paola Grandi. Lei però non ha ucciso nessuno: è stata ricattata e, per questo, ha aiutato chi voleva cedere l'Ambrosiano.

Anche Matteo arriva a un passo dall'errore. Da tempo cerca chi ha causato la morte del padre e, quando gli indizi portano a Paola Grandi, si procura della morfina per farsi giustizia da solo. All'ultimo momento si ferma e rinuncia alla vendetta.