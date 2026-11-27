Giovedì 26 novembre è andato in onda su Rai 1 l'ultimo episodio della quarta stagione di Doc - Nelle tue mani, con Luca Argentero. Nel finale si scopre chi ha ucciso i pazienti dell'Ambrosiano con la morfina, Andrea Fanti rischia di morire e alla fine decide di lasciare l'ospedale. Gli sceneggiatori hanno già confermato la quinta stagione, che dovrebbe arrivare nel 2028
La quarta stagione di Doc - Nelle tue mani è finita. Giovedì 26 novembre Rai 1 ha trasmesso l'ottava puntata, con gli episodi 15 e 16, Incubi e Dalla stessa parte (la messa in onda si era interrotta il 12 novembre per la partita Italia-Francia ed era ripresa la settimana dopo). Nell'ultima serata si chiudono i due misteri che avevano tenuto in sospeso il pubblico: chi ha provocato le morti sospette in ospedale e cosa succederà al Policlinico Ambrosiano, ormai vicino a essere venduto.
Chi è il killer della morfina
Il colpevole è Maurizio Corti, l'assistente dell'ex direttore generale Stefano Campigli. Corti dava dosi mortali di morfina ai pazienti più fragili e lavorava per una clinica privata che voleva comprare l'ospedale. Per gran parte della stagione i sospetti erano caduti sulla direttrice Paola Grandi. Lei però non ha ucciso nessuno: è stata ricattata e, per questo, ha aiutato chi voleva cedere l'Ambrosiano.
Anche Matteo arriva a un passo dall'errore. Da tempo cerca chi ha causato la morte del padre e, quando gli indizi portano a Paola Grandi, si procura della morfina per farsi giustizia da solo. All'ultimo momento si ferma e rinuncia alla vendetta.
Il destino di Andrea Fanti e dell'Ambrosiano
Quando Corti si accorge di essere stato scoperto, prova a eliminare Paola Grandi, l'unica che potrebbe accusarlo. Fanti la difende e Corti gli conficca nel petto una siringa con una dose letale. A salvargli la vita è Riccardo Bonvegna, il personaggio di Pierpaolo Spollon, che interviene subito. Una volta scoperto il piano, la vendita dell'ospedale salta e l'Ambrosiano è salvo. Il colpo di scena più grande arriva subito dopo. Fanti decide di lasciare il Policlinico, dove ha passato gran parte della sua vita, e va a lavorare in un centro di comunità a Levata, dedicato alle persone in difficoltà. Così mantiene la promessa fatta ad Agnese.
Il finale chiude anche alcune storie d'amore. Matteo e Lin si dichiarano, e lo stesso fanno Riccardo e Martina. Giulia invece lascia Damiano, che sembra tornare con la sua ex.
Doc 5 si farà: cosa sappiamo
Negli ultimi mesi si era parlato di un possibile addio di Argentero, e la sua uscita dall'Ambrosiano sembrava andare in quella direzione. Gli sceneggiatori Francesco Arlanch e Viola Rispoli hanno fatto chiarezza in un'intervista a Fanpage. Alla domanda se l'attore ci sarà anche nella quinta stagione, Arlanch ha risposto: "Sì, resta resta". Sui tempi ha spiegato: "Siamo in pieno lavoro, la scrittura è in corso". Le riprese inizieranno la prossima estate e i nuovi episodi dovrebbero andare in onda nel 2028.
Sulla trama gli autori non hanno rivelato quasi nulla. "Ci sarà una nuova sfida sia per i medici in generale che per Andrea Fanti", ha anticipato Rispoli. Ha aggiunto che l'identità della serie non cambierà, mentre alcune storie personali saranno nuove. Per quanto riguarda le voci sull'addio, Rispoli ha spiegato che si trattava di "ragionamenti in progress", legati ad alcuni desideri dell'attore, senza decisioni prese.
Restano diverse domande aperte: il centro di Levata sarà la nuova ambientazione? Quanti episodi avrà la stagione? Torneranno tutti i protagonisti?