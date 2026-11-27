La serie di concerti del tour Amatour a Bologna si concluderà il 6 dicembre. Il cantante sarà poi protagonista di un doppio appuntamento a Torino e concluderà gli spettacoli a Milano

Dopo la data zero al PalaPrometeo di Ancona, venerdì 27 novembre Cesare Cremonini darà il via alla serie di concerti all’ Unipol Arena di Casalecchio di Reno , a Bologna , dove si esibirà per sette serate. Le altre date sono il 28 e 30 novembre e il 2, 4, 5 e 6 dicembre .

LA POSSIBILE SCALETTA

Il 24 novembre Cesare Cremonini ha alzato il sipario sul tour Amatour - Live Indoor 2026. “Ancona, che data zero!!! Grazie a tutti, è stato emozionante portarvi nel mio nuovo mondo. Grazie a tutta la band, ai tecnici straordinari e a tutta Live Nation Italia per aver creato con me questa bellissima sfida. Siamo entusiasti ed emozionati di arrivare a Bologna per le sette date nella mia città!”, ha scritto su Instagram. Finora l'artista non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla possibile scaletta dei concerti. Il cantante si esibirà nei brani tratti dall'ultimo album, Amateur, arrivato al primo posto della classifica settimanale FIMI dei dischi più venduti in Italia. Come riporta il sito Setlist, ecco le canzoni eseguite alla data zero:

Paparazzi

Amateur

Non lo diciamo a nessuno

La nuova stella di Broadway

Ora che non ho più te

Maggese

Cavalli da corsa

Perché ti conosco

Grey Goose

Dev’essere così

Disturbo mentale

Logico #1

Vieni a vedere perché

Delfini

Chiamala felicità

Il giardino di sassofoni

Figlio di un re

La ragazza del futuro

Una come te

Lady Madonna

Cose molto piccole

50 Special

Marmellata #25

Athena

Nessuno vuole essere Robin

Poetica

Mega Linz