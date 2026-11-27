La serie di concerti del tour Amatour a Bologna si concluderà il 6 dicembre. Il cantante sarà poi protagonista di un doppio appuntamento a Torino e concluderà gli spettacoli a Milano
Dopo la data zero al PalaPrometeo di Ancona, venerdì 27 novembre Cesare Cremonini darà il via alla serie di concerti all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno, a Bologna, dove si esibirà per sette serate. Le altre date sono il 28 e 30 novembre e il 2, 4, 5 e 6 dicembre.
LA POSSIBILE SCALETTA
Il 24 novembre Cesare Cremonini ha alzato il sipario sul tour Amatour - Live Indoor 2026. “Ancona, che data zero!!! Grazie a tutti, è stato emozionante portarvi nel mio nuovo mondo. Grazie a tutta la band, ai tecnici straordinari e a tutta Live Nation Italia per aver creato con me questa bellissima sfida. Siamo entusiasti ed emozionati di arrivare a Bologna per le sette date nella mia città!”, ha scritto su Instagram. Finora l'artista non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla possibile scaletta dei concerti. Il cantante si esibirà nei brani tratti dall'ultimo album, Amateur, arrivato al primo posto della classifica settimanale FIMI dei dischi più venduti in Italia. Come riporta il sito Setlist, ecco le canzoni eseguite alla data zero:
- Paparazzi
- Amateur
- Non lo diciamo a nessuno
- La nuova stella di Broadway
- Ora che non ho più te
- Maggese
- Cavalli da corsa
- Perché ti conosco
- Grey Goose
- Dev’essere così
- Disturbo mentale
- Logico #1
- Vieni a vedere perché
- Delfini
- Chiamala felicità
- Il giardino di sassofoni
- Figlio di un re
- La ragazza del futuro
- Una come te
- Lady Madonna
- Cose molto piccole
- 50 Special
- Marmellata #25
- Athena
- Nessuno vuole essere Robin
- Poetica
- Mega Linz
Approfondimento
Cesare Cremonini - Amateur Forever, il trailer del documentario
LE DATE DI AMATOUR
Dopo i concerti di Amatour a Bologna, Cesare Cremonini sarà protagonista di un doppio appuntamento all’Inalpi Arena di Torino e, in seguito, porterà la sua musica anche all’Unipol Forum di Milano per gli ultimi cinque spettacoli. Ecco il calendario completo:
- 27 novembre, Bologna - Unipol Arena
- 28 novembre, Bologna - Unipol Arena
- 30 novembre, Bologna - Unipol Arena
- 2 dicembre, Bologna - Unipol Arena
- 4 dicembre, Bologna - Unipol Arena
- 5 dicembre, Bologna - Unipol Arena
- 6 dicembre, Bologna - Unipol Arena
- 9 dicembre, Torino - Inalpi Arena
- 10 dicembre, Torino - Inalpi Arena
- 15 dicembre, Milano - Unipol Forum
- 16 dicembre, Milano - Unipol Forum
- 18 dicembre, Milano - Unipol Forum
- 19 dicembre, Milano - Unipol Forum
- 21 dicembre, Milano - Unipol Forum
Approfondimento
Cose molto piccole, nuovo singolo di Cesare Cremonini con Malika Ayane
Ansa/Getty/Instagram
Cesare Cremonini compie 45 anni, come è cambiato il suo look. FOTO
Dal pop al rock, passando per la musica d'autore: Cesare Cremonini è uno dei grandi nomi della canzone italiana. Nato a Bologna il 27 marzo 1980, nella sua carriera si sono alternati vari cambi di immagine e stile. Ecco i passaggi principali