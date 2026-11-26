La sfida del sesto Live Show di XF2026 si chiude con una doppia eliminazione, Le Distanze e Teo Bok che esce dopo l'ultimo scontro in ballottaggio con Giacomo Calò, e il voto del pubblico dopo il Tilt evocato da Francesco Gabbani

Al sesto Live Show (RIVIVI LA DIRETTA), i primi a dire a dire addio al sogno di arrivare in finale è il gruppo de Le Distanze della squadra di Irama. Al ballottaggio finiscono Teo Bok e Giacomò Calò, entrambi del team di Francesco Gabbani. La serata finisce al tilt evocato da Gabbani e Teo risulta il meno votato. La sfida, l'ultima della stagione, continua giovedì prossimo su Sky e in streaming su NOW, in diretta da Milano, all’Unipol Forum di Assago.

"Le vere parole per ringraziare Irama non esistono"

All'unisono, Andrea Manuel Pagella, Corinna Lanari e Saverio Campese, prima di congedarsi salutano emozionati il pubblico: "Siamo soddisfatti perché abbiamo condiviso sempre tutto su questo palco, ringraziamo il pubblico e il nostro giudice, una persona straordinaria con un cuore enorme". E ancora dopo i tanti grazie, uno particolare per Irama: "Ringraziamo tutti quelli che ci hanno seguito finora e tutto lo staff, le vere parole per ringraziare Irama non esistono".

Il ballottaggio tra Teo Bok e Giacomo Calò

Francesco Gabbani: “La situazione è per me drammatica, normalmente lo è, ma stasera significa abbandonare uno dei miei figli, sono bravi tutt’e due. Sono disperato, non ho mai chiesto favori, ma in questo momento chiedo ai miei colleghi di arrivare al Tilt. Non ce la faccio, nominerò una persona e vi chiedo di seguirmi. Elimino Teo Bok”.

Irama: “Come dice Francesco, sono entrambi bravi e se sono arrivati fino a qua lo sono a maggior ragione, io farei un ragionamento personale, per affinità salverei Giacomo Calò”.

Paola Iezzi: “E’ tosta, è successo anche a me nella prima edizione, è corretto che sia il pubblico a scegliere. Seguo Francesco ed elimino Giacomo Calò”.

Jake La Furia: “Il destino di Teo Bok è nelle mie mani, penso che il paradosso a cui è sottoposto Francesco è troppo. Vi seguo ed elimino Giacomo”.



Le parole di Teo Bok: "Vi ringrazio e vi amo tutti"

Prima di lasciare per sempre l'X Factor Arena Teo Bok prende la parola: "Il mio onore più grande è essere qua. Vedere Giacomo in finale mi rende felice, ringrazio tutti, dalla produzione alla redazione, tutti quelli che si prendono cura di noi"