La sfida del sesto Live Show di XF2026 si chiude con una doppia eliminazione, Le Distanze e Teo Bok che esce dopo l'ultimo scontro in ballottaggio con Giacomo Calò, e il voto del pubblico dopo il Tilt evocato da Francesco Gabbani
Al sesto Live Show (RIVIVI LA DIRETTA), i primi a dire a dire addio al sogno di arrivare in finale è il gruppo de Le Distanze della squadra di Irama. Al ballottaggio finiscono Teo Bok e Giacomò Calò, entrambi del team di Francesco Gabbani. La serata finisce al tilt evocato da Gabbani e Teo risulta il meno votato. La sfida, l'ultima della stagione, continua giovedì prossimo su Sky e in streaming su NOW, in diretta da Milano, all’Unipol Forum di Assago.
"Le vere parole per ringraziare Irama non esistono"
All'unisono, Andrea Manuel Pagella, Corinna Lanari e Saverio Campese, prima di congedarsi salutano emozionati il pubblico: "Siamo soddisfatti perché abbiamo condiviso sempre tutto su questo palco, ringraziamo il pubblico e il nostro giudice, una persona straordinaria con un cuore enorme". E ancora dopo i tanti grazie, uno particolare per Irama: "Ringraziamo tutti quelli che ci hanno seguito finora e tutto lo staff, le vere parole per ringraziare Irama non esistono".
Il ballottaggio tra Teo Bok e Giacomo Calò
Francesco Gabbani: “La situazione è per me drammatica, normalmente lo è, ma stasera significa abbandonare uno dei miei figli, sono bravi tutt’e due. Sono disperato, non ho mai chiesto favori, ma in questo momento chiedo ai miei colleghi di arrivare al Tilt. Non ce la faccio, nominerò una persona e vi chiedo di seguirmi. Elimino Teo Bok”.
Irama: “Come dice Francesco, sono entrambi bravi e se sono arrivati fino a qua lo sono a maggior ragione, io farei un ragionamento personale, per affinità salverei Giacomo Calò”.
Paola Iezzi: “E’ tosta, è successo anche a me nella prima edizione, è corretto che sia il pubblico a scegliere. Seguo Francesco ed elimino Giacomo Calò”.
Jake La Furia: “Il destino di Teo Bok è nelle mie mani, penso che il paradosso a cui è sottoposto Francesco è troppo. Vi seguo ed elimino Giacomo”.
Le parole di Teo Bok: "Vi ringrazio e vi amo tutti"
Prima di lasciare per sempre l'X Factor Arena Teo Bok prende la parola: "Il mio onore più grande è essere qua. Vedere Giacomo in finale mi rende felice, ringrazio tutti, dalla produzione alla redazione, tutti quelli che si prendono cura di noi"
Chi sono Le Distanze
Le Distanze è un trio nato nel 2020 nel pieno della pandemia. Sono Andrea Manuel Pagella, 20enne genovese, che studia pianoforte moderno e canto da quando aveva 6 anni e ammette di aver perso tante feste di compleanno dei compagni di classe perché «nei weekend ero sempre in giro a cantare»; Corinna Lanari, genovese 23enne, che pratica equitazione, ama l’arte (tanto che ha frequentato il liceo artistico e ora è all’Accademia di Belle Arti, dove si sta laureando) e ha scoperto il basso quando alle medie un insegnante di musica ha detto alla sua classe che c’era bisogno di qualcuno che suonasse il basso nella banda della scuola; e Saverio Campese, 20enne di Bisceglie, che, cresciuto in un contesto familiare umile (papà meccanico e mamma casalinga), è stato sempre circondato da due passioni, il calcio e la musica, quest’ultima soprattutto grazie alla madre che ogni mattina «metteva canzoni diverse mentre faceva le faccende di casa». Subito dopo essersi uniti, partecipano a diversi concorsi musicali: nel 2021 vincono la 34ª edizione di Sanremo Rock, nella sezione Trend, ottenendo anche il premio radiofonico e il secondo posto al Gran Galà di San Marino; negli anni a seguire, sono ospiti alle finali regionali estive di Sanremo Rock&Trend e si esibiscono a Marsciano (Perugia) nel loro primo concerto gratuito aperto al pubblico; vengono scelti dal Firenze Rocks per aprire il concerto dei The Who, condividendo il programma con artisti come Tom Morello e Lucio Corsi; salgono sul palco di Deejay On Stage, dove aprono i concerti di Clara e Alessandra Amoroso; vincono il festival “Fatti Sentire”.
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Chi è Teo Bok
Matteo Marcus Bok, in arte Teo Bok, ha 23 anni. Nato in Italia da madre italiana e padre tedesco, è cresciuto tra lingue e culture diverse. La musica è sempre stata per lui il luogo in cui tutte le parti della sua identità riescono a convivere. È salito su un palco per la prima volta a nove anni e, da allora, la musica ha accompagnato ogni fase della sua crescita. A sedici anni si è trasferito a Miami per inseguire il suo sogno, un’esperienza che lo ha portato a riscoprire il legame con l’Italia, la sua lingua e le sue canzoni. Ama viaggiare, stare vicino al mare, andare in moto e praticare sport come surf, snowboard e skateboard. È curioso e appassionato di lingue, che considera uno strumento per entrare in contatto con gli altri. Quando canta si sente esposto, ma anche libero. Attraverso la musica vorrebbe dare alle persone qualcosa in cui riconoscersi e sentirsi meno sole. Il suo sogno è portare le proprie canzoni in giro per il mondo e costruire un rapporto con un pubblico che possa crescere insieme a lui. Arrivare a X Factor Italia significa per Teo tornare a casa con tutto ciò che ha vissuto lontano e raccontarsi, nella sua lingua, al pubblico italiano.