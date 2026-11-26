In diretta dall’X Factor Arena è iniziata la Semifinale di X Factor 2026, lo show Sky Original prodotto da Fremantle in onda tutti i giovedì su Sky e in streaming su NOW (sempre disponibile on demand e su Sky Go; anche in chiaro il martedì successivo su TV8 e il mercoledì successivo su Cielo), con la conduzione di Giorgia e con i quattro giudici Paola Iezzi, Jake La Furia, Irama e Francesco Gabbani.I 6 artisti in gara si contenderanno i 4 posti per la finalissima di giovedì 3 dicembre all’Unipol Forum di Assago. Affronteranno due manche.

Nella prima manche, Live Room, ognuno eseguirà un brano realizzato con arrangiamenti personali e accompagnato da una “propria” band di 8 elementi che suonerà dal vivo. Ecco i brani:

· Squadra Paola Iezzi :

- Mad-Dog: Murder on the Dancefloor di Sophie Ellis-Bextor nella versione dei Royel Otis

· Squadra Jake La Furia :

- Alex Fontana: Champagne Supernova degli Oasis

· Squadra Irama :

- Le Distanze: Sweet Dreams (Are Made of This) degli Eurythmics nella versione di Marilyn Manson

- Patrizia: Je Suis Malade di Lara Fabian

· Squadra Francesco Gabbani :

- Teo Bok: Faith di George Michael

- Giacomo Calò: When a Man Loves a Woman nella versione di Michael Bolton

Il più votato della prima manche guadagnerà di diritto l’accesso alla finale. Tutti gli altri, invece, affronteranno la seconda manche libera. Ecco i possibili brani:

· Squadra Paola Iezzi :

- Mad-Dog: Figure It Out dei Royal Blood

· Squadra Jake La Furia :

- Alex Fontana: R U Mine? degli Arctic Monkeys

· Squadra Irama :

- Le Distanze: Mon Amourdi Slimane

- Patrizia: Stay di Rihanna con Mikky Ekko

· Squadra Francesco Gabbani :

- Teo Bok: Livin’ la Vida Loca di Ricky Martin

- Giacomo Calò: Una lunga storia d’amore di Gino Paoli

Il meno votato della seconda manche sarà eliminato. Il penultimo e il terzultimo andranno al ballottaggio, che sarà deciso dai giudici o, in caso di mancato accordo, dal Tilt.

Super ospite sarà Sayf, l’artista italo-tunisino che, dopo aver conquistato il Festival di Sanremo 2026con il brano Tu mi piaci tanto, nel maggio 2026 ha pubblicato il suo primo album, Santissimo, al quale ha fatto seguito il Santissimo Tour. L’unica data live sarà invece il 16 luglio 2027 al Santissima Fest a Genova.

Prima di tutti i Live Show alle ore 21:00 andrà in onda in diretta dal backstage Ante Factor con Mariasole Pollio, dal lunedì al venerdì alle ore 20:30 andrà in onda X Factor Daily e tutti i mercoledì alle ore 21:15 andrà in onda Road to X Factor.