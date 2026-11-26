Dopo l’appuntamento di Nonantola, lunedì 30 novembre Madame si esibirà al Teatro Cartiere Carrara di Firenze. Successivamente, la cantautrice sarà in concerto a Napoli, Roma, Milano, Torino e infine Bologna
Sabato 28 novembre Madame darà il via alla nuova tournée. La cantautrice alzerà il sipario sul tour con lo spettacolo in scena al Vox Club di Nonantola. Ecco tutto quello che c’è da sapere sull’atteso appuntamento live: dall’orario di inizio ai brani che potrebbero essere proposti.
madame in concerto, la possibile scaletta
Dopo il successo degli appuntamenti estivi, nelle prossime settimane Madame (FOTO) porterà nuovamente la sua musica in giro per l’Italia. Sabato 28 novembre l’artista sarà al Vox Club, questo l’indirizzo: viale Vittorio Veneto, 13, 41014, Nonantola, Modena. Stando a quanto comunicato dal sito di Ticketone, lo show avrà inizio alle ore 21.00. Attualmente la cantautrice non ha rilasciato dichiarazioni sulla possibile scaletta della serata. Secondo quanto rilanciato da Setlist, queste le canzoni eseguite il 3 luglio al concerto di Legnano:
- Ok
- Volevo capire
- Disincanto
- Come stai?
- Pensavo a… - Skit
- Donna vedi
- Quanto forte ti pensavo
- Mami Papi
- Aranciata
- Allucinazioni
- Rosso come il fango
- Sciccherie
- No pressure
- Invidiosa
- La persona peggiore del mondo
- Grazie
- Bestia
- Se non provo dolore
- Voce
- Madame - L’anima
- Il bene nel male
- Marea
- M’Ama Non M’Aama
- Ok
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Dopo l’appuntamento di Nonantola, lunedì 30 novembre Madame si esibirà al Teatro Cartiere Carrara di Firenze. Successivamente, la cantautrice sarà in concerto a Napoli, Roma, Milano, Torino e infine Bologna. Questo il calendario completo con tutti i dettagli degli spettacoli:
- 30 novembre, Firenze - Cartiere Carrara
- 1 dicembre, Napoli - Palapartenope
- 5 dicembre, Roma - Atlantico
- 6 dicembre, Roma - Atlantico
- 11 dicembre, Milano - Fabrique
- 16 dicembre, Torino - Concordia
- 19 dicembre, Bologna - Estragon
- 20 dicembre, Bologna - Estragon
Ad aprile l’artista ha pubblicato l’album Disincanto, certificato disco di platino. Tra i suoi lavori più acclamati troviamo sicuramente Madame contenente anche i brani Baby, Marea e Voce, quest’ultimo presentato in gara alla 71esima edizione del Festival di Sanremo.
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