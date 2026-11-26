Dopo l’appuntamento di Nonantola, lunedì 30 novembre Madame si esibirà al Teatro Cartiere Carrara di Firenze. Successivamente, la cantautrice sarà in concerto a Napoli, Roma, Milano, Torino e infine Bologna

madame in concerto, la possibile scaletta

Dopo il successo degli appuntamenti estivi, nelle prossime settimane Madame (FOTO) porterà nuovamente la sua musica in giro per l’Italia. Sabato 28 novembre l’artista sarà al Vox Club, questo l’indirizzo: viale Vittorio Veneto, 13, 41014, Nonantola, Modena. Stando a quanto comunicato dal sito di Ticketone, lo show avrà inizio alle ore 21.00. Attualmente la cantautrice non ha rilasciato dichiarazioni sulla possibile scaletta della serata. Secondo quanto rilanciato da Setlist, queste le canzoni eseguite il 3 luglio al concerto di Legnano:

Ok

Volevo capire

Disincanto

Come stai?

Pensavo a… - Skit

Donna vedi

Quanto forte ti pensavo

Mami Papi

Aranciata

Allucinazioni

Rosso come il fango

Sciccherie

No pressure

Invidiosa

La persona peggiore del mondo

Grazie

Bestia

Se non provo dolore

Voce

Madame - L’anima

Il bene nel male

Marea

M’Ama Non M’Aama

Ok