Annalisa, è uscito il videoclip di Amica con Madame

In attesa del grande appuntamento live in programma il 12 giugno 2027 allo stadio San Siro di Milano, Annalisa ha lanciato la nuova versione del brano Amica in collaborazione con Madame. L’artista ha raccontato su Instagram: “Nel mio cuore è una pietra preziosa con un significato davvero speciale”
Annalisa ha pubblicato il videoclip di Amica con Madame. Il brano sarà contenuto nell’album Ma io sono fuoco Platinum Edition in uscita il 9 ottobre. La voce di Esibizionista ha dichiarato: “Vi avevo scritto qualche giorno fa che avrei celebrato la fine di questo viaggio con qualcosa di nuovo e condiviso, e per questo all’interno di questa edizione, oltre all’album originale, trovate anche la sua versione live”.
annalisa, il videoclip di amica con madame
In attesa del grande appuntamento live in programma il 12 giugno 2027 allo stadio San Siro di Milano, Annalisa ha lanciato la nuova versione del brano Amica in collaborazione con Madame. Parallelamente, l’artista (FOTO) ha distribuito il videoclip ufficiale della canzone su YouTube.
Il 9 ottobre Annalisa pubblicherà Ma io sono fuoco Platinum Edition contenente l’album originale e la sua versione live registrata durante i concerti dei Capitoli I e II del tour Ma noi siamo fuoco. La cantante ha raccontato sul suo profilo Instagram da oltre 2.800.000 follower: “Vi avevo scritto qualche giorno fa che avrei celebrato la fine di questo viaggio con qualcosa di nuovo e condiviso, e per questo all’interno di questa edizione, oltre all’album originale, trovate anche la sua versione live. Tutte le canzoni come le abbiamo vissute insieme durante i concerti”.
L’artista ha proseguito: “Ci sono le vostri voci. E si sentono fortissime perché volevo così. C’è anche Canzone Estiva. E naturalmente c’è Amica con Madame, che nel mio cuore è una pietra preziosa con un significato davvero speciale. Spero vi abbracci forte come avete abbracciato me! Uscirà in doppio cd e triplo vinile”. Questa la tracklist dell’album Ma io sono fuoco Platinum Edition:
DISCO 1
1. AMICA (CON MADAME)
2. DIPENDE
3. PIAZZA SAN MARCO FEAT. MARCO MENGONI
4. DELUSA
5. ESIBIZIONISTA
6. MASCHIO
7. CANZONE ESTIVA
8. AVVELENATA FEAT. PAOLO SANTO
9. EMANUELA
10. CHIODI
11. IO SONO
12. AMICA
13. UNA TIGRE SUL LETTO CONTINUA A PARLARMI
DISCO 2
1. DIPENDE - live
2. PIAZZA SAN MARCO FEAT. MARCO MENGONI - live
3. DELUSA - live
4. ESIBIZIONISTA - live
5. MASCHIO - live
6. CANZONE ESTIVA - live
7. AVVELENATA FEAT. PAOLO SANTO - live
8. EMANUELA - live
9. CHIODI - live
10. IO SONO - live
11. AMICA - live
12. UNA TIGRE SUL LETTO CONTINUA A PARLARMI - live
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Annalisa e Madame, è uscito il singolo Amica: testo e significato
Dopo una pausa di alcune settimane, a novembre Madame (FOTO) tornerà in concerto con la tournée nei club. Previsti appuntamenti a Nonantola, Firenze, Napoli, Roma, Milano, Torino e Bologna. Questo il calendario completo del tour:
- 28 novembre, Nonantola - Vox Club
- 30 novembre, Firenze - Cartiere Carrara
- 1 dicembre, Napoli - Palapartenope
- 5 dicembre, Roma - Atlantico
- 6 dicembre, Roma - Atlantico
- 11 dicembre, Milano - Fabrique
- 16 dicembre, Torino - Concordia
- 19 dicembre, Bologna - Estragon
- 20 dicembre, Bologna - Estragon
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Credits: Ipa, Getty Images e Instagram/naliannalisa
Nuovo look per Annalisa, taglio corto per annunciare il nuovo singolo
Annalisa Scarrone, meglio nota con il solo nome di battesimo, non ama fare troppi colpi di testa, nel senso che a livello di chioma ci ha abituati a un taglio quasi sempre lungo e senza virare su colori troppo shocking per quanto riguarda la tinta. Dai capelli rossicci con frangia fino agli strettissimi chignon sfoggiati sul palco, ripercorriamo tutti i pochi cambi di look che si è concessa negli anni la cantante, ultimo tra tutti il taglio alla 'maschio' per lanciare il singolo che si intitola proprio 'Maschio'