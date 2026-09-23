Annalisa, è uscito il videoclip di Amica con Madame

In attesa del grande appuntamento live in programma il 12 giugno 2027 allo stadio San Siro di Milano, Annalisa ha lanciato la nuova versione del brano Amica in collaborazione con Madame. L’artista ha raccontato su Instagram: “Nel mio cuore è una pietra preziosa con un significato davvero speciale”

Annalisa ha pubblicato il videoclip di Amica con Madame . Il brano sarà contenuto nell’album Ma io sono fuoco Platinum Edition in uscita il 9 ottobre. La voce di Esibizionista ha dichiarato: “Vi avevo scritto qualche giorno fa che avrei celebrato la fine di questo viaggio con qualcosa di nuovo e condiviso, e per questo all’interno di questa edizione, oltre all’album originale, trovate anche la sua versione live”.

annalisa, il videoclip di amica con madame

In attesa del grande appuntamento live in programma il 12 giugno 2027 allo stadio San Siro di Milano, Annalisa ha lanciato la nuova versione del brano Amica in collaborazione con Madame. Parallelamente, l’artista (FOTO) ha distribuito il videoclip ufficiale della canzone su YouTube.

Il 9 ottobre Annalisa pubblicherà Ma io sono fuoco Platinum Edition contenente l’album originale e la sua versione live registrata durante i concerti dei Capitoli I e II del tour Ma noi siamo fuoco. La cantante ha raccontato sul suo profilo Instagram da oltre 2.800.000 follower: “Vi avevo scritto qualche giorno fa che avrei celebrato la fine di questo viaggio con qualcosa di nuovo e condiviso, e per questo all’interno di questa edizione, oltre all’album originale, trovate anche la sua versione live. Tutte le canzoni come le abbiamo vissute insieme durante i concerti”.

L’artista ha proseguito: “Ci sono le vostri voci. E si sentono fortissime perché volevo così. C’è anche Canzone Estiva. E naturalmente c’è Amica con Madame, che nel mio cuore è una pietra preziosa con un significato davvero speciale. Spero vi abbracci forte come avete abbracciato me! Uscirà in doppio cd e triplo vinile”. Questa la tracklist dell’album Ma io sono fuoco Platinum Edition:

DISCO 1

1. AMICA (CON MADAME)

2. DIPENDE

3. PIAZZA SAN MARCO FEAT. MARCO MENGONI

4. DELUSA

5. ESIBIZIONISTA

6. MASCHIO

7. CANZONE ESTIVA

8. AVVELENATA FEAT. PAOLO SANTO

9. EMANUELA

10. CHIODI

11. IO SONO

12. AMICA

13. UNA TIGRE SUL LETTO CONTINUA A PARLARMI

DISCO 2

1. DIPENDE - live

2. PIAZZA SAN MARCO FEAT. MARCO MENGONI - live

3. DELUSA - live

4. ESIBIZIONISTA - live

5. MASCHIO - live

6. CANZONE ESTIVA - live

7. AVVELENATA FEAT. PAOLO SANTO - live

8. EMANUELA - live

9. CHIODI - live

10. IO SONO - live

11. AMICA - live

12. UNA TIGRE SUL LETTO CONTINUA A PARLARMI - live