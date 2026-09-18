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Annalisa e Madame, è uscito il singolo Amica: testo e significato

Musica
©IPA/Fotogramma

Due voci tra le più riconoscibili del pop italiano si incontrano per la prima volta in un brano che parla di un legame profondo e incondizionato. "Amica" è il duetto che unisce Annalisa e Madame in una ballata intensa, sospesa tra complicità, nostalgia e rinascita

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Dopo settimane di attesa, Annalisa e Madame uniscono per la prima volta le loro voci in Amica, il brano che segna uno degli incontri più attesi del pop italiano. Una ballata intensa, costruita su un dialogo tra due donne, che mette al centro la forza di un rapporto capace di sopravvivere alla distanza, ai cambiamenti e alle ferite del tempo.

Il significato del brano

Lontana dai classici duetti romantici, Amica racconta una relazione fatta di complicità, sostegno e memoria condivisa. Nel testo, Annalisa e Madame si alternano dando vita a due prospettive che non si contrappongono, ma si completano: da una parte la nostalgia per ciò che è stato, dall’altra la volontà di restare un punto di riferimento nonostante le trasformazioni della vita. Il risultato è una canzone delicata e contemporanea, in cui l’amicizia diventa un legame profondo, capace di resistere anche quando tutto il resto cambia.

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