Arriva in prima TV su Sky Cinema l'opera prima di Lucia Calamaro con Barbara Ronchi e Silvio Orlando. Ambientato nella base più isolata dell’Antartide, il film intreccia ricerca scientifica, relazioni umane e riflessioni sul futuro dell’umanità

Arriva in prima TV su Sky Cinema Antartica – Quasi una fiaba, opera prima di Lucia Calamaro con Barbara Ronchi e Silvio Orlando. Ambientato in una base scientifica tra i ghiacci dell'Antartide, il film intreccia ricerca, rapporti umani e riflessioni sul futuro della specie umana. In onda mercoledì 23 settembre alle 21:15 su Sky Cinema Uno, sarà disponibile anche in streaming su NOW e on demand in 4K.

La trama

Il film prodotto da Wildside società del gruppo Fremantle, Indigo Film e Vision Distribution in collaborazione con Sky, racconta l’arrivo di Maria, interpretata da Barbara Ronchi, genio forastico e cocciuto, nella base più isolata dell’Antartide. La sua presenza metterà in crisi i progetti del capo missione e mentore Fulvio Cadorna, interpretato da Silvio Orlando. I due sono simili, sono legati, sono complici, ma come spesso capita, tutti vogliono la stessa cosa, fino al giorno in cui ognuno vuole la sua.

In una base scientifica isolata in Antartide, una comunità di scienziati italiani lavora sotto la guida di Fulvio Cadorna. L’arrivo di Maria Medri, brillante e ribelle, mette in discussione equilibri e certezze. Tra esperimenti e tensioni, la ricerca si intreccia con i rapporti umani, in un confronto continuo tra conoscenza, isolamento e fragilità.