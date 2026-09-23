"Antartica – Quasi una fiaba", il film con Silvio Orlando da stasera su Sky e NOW
Arriva in prima TV su Sky Cinema l'opera prima di Lucia Calamaro con Barbara Ronchi e Silvio Orlando. Ambientato nella base più isolata dell’Antartide, il film intreccia ricerca scientifica, relazioni umane e riflessioni sul futuro dell’umanità
Arriva in prima TV su Sky Cinema Antartica – Quasi una fiaba, opera prima di Lucia Calamaro con Barbara Ronchi e Silvio Orlando. Ambientato in una base scientifica tra i ghiacci dell'Antartide, il film intreccia ricerca, rapporti umani e riflessioni sul futuro della specie umana. In onda mercoledì 23 settembre alle 21:15 su Sky Cinema Uno, sarà disponibile anche in streaming su NOW e on demand in 4K.
La trama
Il film prodotto da Wildside società del gruppo Fremantle, Indigo Film e Vision Distribution in collaborazione con Sky, racconta l’arrivo di Maria, interpretata da Barbara Ronchi, genio forastico e cocciuto, nella base più isolata dell’Antartide. La sua presenza metterà in crisi i progetti del capo missione e mentore Fulvio Cadorna, interpretato da Silvio Orlando. I due sono simili, sono legati, sono complici, ma come spesso capita, tutti vogliono la stessa cosa, fino al giorno in cui ognuno vuole la sua.
In una base scientifica isolata in Antartide, una comunità di scienziati italiani lavora sotto la guida di Fulvio Cadorna. L’arrivo di Maria Medri, brillante e ribelle, mette in discussione equilibri e certezze. Tra esperimenti e tensioni, la ricerca si intreccia con i rapporti umani, in un confronto continuo tra conoscenza, isolamento e fragilità.
Ricerca e relazioni umane
Sullo sfondo uno dei luoghi più remoti della Terra in grado di amplificare le tensioni, i desideri e le fragilità. In questo scenario sospeso nel tempo, la ricerca sul futuro della specie umana si intreccia con le vicende personali dei protagonisti, dando vita a una storia che unisce riflessione e immaginazione.
Antartica – Quasi una fiaba si ispira al desiderio dell’uomo di rendere eterna la propria vita, mettendo così in scena una fiaba moderna che indaga sulle origini e il futuro dell’umanità muovendosi tra progresso scientifico e dimensione emotiva, tra ciò che immaginiamo possibile e ciò che temiamo non lo sia. Un intreccio tra scienza e affetti che fa emergere un profondo conflitto ideologico e allo stesso tempo affettivo in un racconto capace di emozionare.
Quando e dove vederlo
Antartica – Quasi una fiaba | mercoledì 23 settembre alle 21:15 su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW. Su Sky il film sarà disponibile on demand anche in 4K per i clienti Sky Q via satellite o Sky Glass con pacchetto Sky Cinema e con servizio opzionale Sky HD 4K/Sky Ultra HD attivo
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