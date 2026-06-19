Madame, testo e significato del singolo M'ama Non M'ama che esce oggi

M'AMA NON M'AMA, IL TESTO

Faccio m'ama non m'ama finché non mi ami

Scorro para per para finché non mi parli

O la fama o la fame, non ho altri programmi

Se ci vediamo domani? (Domani)



Sto con un big boy da un tot, anche lui vuole far fun

È troppo che ho le farfalle

Come l'ho capito? Io ci ho capito entrambi

Belli come te hanno solo bisogno del la

Forse avevi bisogno di me

Ma dimmi sei hai bisogno di cash



Per la tua età non hai ancora visto nada

Per come sei posso pure aspettare

Come si fa a convincerti a entrare?



Faccio m'ama non m'ama finché non mi ami (Mi ami o no?)

Scorro para per para finché non mi parli (Mi vuoi o no?)

O la fama o la fame, non ho altri programmi (Oh, oh)

Se ci vediamo domani? (Domani, do', do', domani)

Oh, m'ama o non m'ama?

Io non capisco se m'ama o non m'ama

Non me lo dire che m'ama o non m'ama

Baby, lo sai anche te che alla fine è solo un gioco



Non mi dare più in pasto ai G o combino un disastro

Non mi dura la batteria, ho bruciato due iPhone

O che ho ancora più ballerine, non insegno danza

Non mi scrivere che vuoi farmi, vieni e poi fallo



Mi bastassero i soldi o fare classifica

Prendere un Porsche, scopare ogni tipo

Ogni tipa che ho e spera da una vita

Che il mio ultimo "no" si trasformi in un "sì"

Devi fare di più per farmi vibrare

Scuotimi di più per farmi del male

Per un'emozione quanto sto perdendo

E non so nemmeno provarla davvero

E tu?



Faccio m'ama non m'ama finché non mi ami (Mi ami o no?)

Scorro para per para finché non mi parli (Mi vuoi o no?)

O la fama o la fame, non ho altri programmi (Oh, oh)

Se ci vediamo domani? (Domani, do', do', domani)

Oh, m'ama o non m'ama?

Io non capisco se m'ama o non m'ama

Non me lo dire che m'ama o non m'ama

Baby, lo sai anche te che alla fine è solo un gioco



È solo un gioco