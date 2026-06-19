Madame, testo e significato del singolo M'ama Non M'ama che esce oggi

Come (quasi) tutti i brani di questa artista è una canzone che lascia libera l'interpretazione. Il tour che accompagna il suo album Disincanto debutterà il 30 giugno
M'Ama non M'Ama è il nuovo singolo di Madame, scritto dalla stessa Madame insieme a Luca Narducci, Nicolas Biasin e Matteo Novi, prodotto e composto da Bias (Nicolas Biasin) e Mr. Monkey (Matteo Novi). Attraverso il gioco del m’ama non m’ama Madame non dà necessariamente un significato nascosto al brano, che trova invece la sua forza nell’immediatezza e nell’energia, lasciando a chi lo ascolta la libertà di attribuirgli il proprio significato. Madame partirà con il Madame Tour Estate 2026, che vedrà la cantautrice protagonista sui palchi dei principali festival italiani. Prodotto e organizzato da Friends & Partners e Vivo Concerti in collaborazione con Big Picture Management e Sugar Music, il tour toccherà alcuni dei più importanti festival italiani: si comincia il prossimo 30 giugno al Ma la Notte Sì! Festival - Area Verde a Capannori in provincia di Lucca.
M'AMA NON M'AMA, IL TESTO
Faccio m'ama non m'ama finché non mi ami
Scorro para per para finché non mi parli
O la fama o la fame, non ho altri programmi
Se ci vediamo domani? (Domani)
Sto con un big boy da un tot, anche lui vuole far fun
È troppo che ho le farfalle
Come l'ho capito? Io ci ho capito entrambi
Belli come te hanno solo bisogno del la
Forse avevi bisogno di me
Ma dimmi sei hai bisogno di cash
Per la tua età non hai ancora visto nada
Per come sei posso pure aspettare
Come si fa a convincerti a entrare?
Faccio m'ama non m'ama finché non mi ami (Mi ami o no?)
Scorro para per para finché non mi parli (Mi vuoi o no?)
O la fama o la fame, non ho altri programmi (Oh, oh)
Se ci vediamo domani? (Domani, do', do', domani)
Oh, m'ama o non m'ama?
Io non capisco se m'ama o non m'ama
Non me lo dire che m'ama o non m'ama
Baby, lo sai anche te che alla fine è solo un gioco
Non mi dare più in pasto ai G o combino un disastro
Non mi dura la batteria, ho bruciato due iPhone
O che ho ancora più ballerine, non insegno danza
Non mi scrivere che vuoi farmi, vieni e poi fallo
Mi bastassero i soldi o fare classifica
Prendere un Porsche, scopare ogni tipo
Ogni tipa che ho e spera da una vita
Che il mio ultimo "no" si trasformi in un "sì"
Devi fare di più per farmi vibrare
Scuotimi di più per farmi del male
Per un'emozione quanto sto perdendo
E non so nemmeno provarla davvero
E tu?
Faccio m'ama non m'ama finché non mi ami (Mi ami o no?)
Scorro para per para finché non mi parli (Mi vuoi o no?)
O la fama o la fame, non ho altri programmi (Oh, oh)
Se ci vediamo domani? (Domani, do', do', domani)
Oh, m'ama o non m'ama?
Io non capisco se m'ama o non m'ama
Non me lo dire che m'ama o non m'ama
Baby, lo sai anche te che alla fine è solo un gioco
È solo un gioco
Approfondimento
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©IPA/Fotogramma
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