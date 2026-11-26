Mercoledì 25 novembre gli U2 si sono esibiti al SoFi Stadium di Inglewood, in California, nell’Halftime di una partita della NFL trasmessa da Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick). Nel corso della performance, durata circa dieci minuti, il gruppo ha reso omaggio a Dolly Parton con il brano Torn, contenuto nell’album Carnaval de Luz. Bono ha duettato con la voce registrata della cantante. La canzone rappresenta l’ultima registrazione vocale dell’artista scomparsa il 25 agosto di quest’anno. I 70.000 presenti hanno tributato un lungo ed emozionante applauso alla stella del country. Il canale YouTube di Netflix ha condiviso le immagini dell’esibizione collezionando decine di migliaia di visualizzazioni in meno di ventiquattro ore.

Il 13 novembre gli U2 hanno pubblicato il nuovo progetto discografico Carnaval de Luz, arrivato al primo posto della classifica settimanale FIMI degli album più venduti in Italia. The Edge ha raccontato: “È una raccolta di canzoni caotica, provocatoria e sacra e vede l’uso, per la prima volta in assoluto, di corde flat-wound in una registrazione degli U2”. Bono Vox ha aggiunto: “Rendiamo le nostre storie più sfrenate e divertenti. Rendiamo le melodie più dolci e le canzoni più brillanti, perché se il mondo è avvolto dall’oscurità, noi non dobbiamo esserlo”. Il prossimo anno gli U2 saranno protagonisti di una grande tournée mondiale. Il gruppo farà tappa anche in Italia per i tre concerti in programma il 5, il 6 e il 9 luglio allo stadio San Siro di Milano. Questa la tracklist di Carnaval de Luz:

Go (Carnaval De Luz)

La Reina

Street Of Dreams

The Mirror Maker (Rosalía)

Superficiality

If The World Is At War We Better Not Be

Silencio

The Greatest Show On Earth

Glorify

Midnight Sunshine

Can’t Stop Us Now

Torn (Feat. Dolly Parton)