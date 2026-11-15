Hall of Fame 2026, da Phil Collins a U2 e Billy Idol. Assenti Oasis

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Da Phil Collins a U2 e Billy Idol, le leggende del rock alla Hall of Fame 2026. FOTO

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Una serata di musica, riconoscimenti ed emozioni ha celebrato a Los Angeles la nuova classe della Rock & Roll Hall of Fame 2026. Tra i momenti più intensi, l'ingresso di Phil Collins come artista solista: già nella Hall of Fame con i Genesis, il musicista britannico ha ricevuto un'accoglienza commossa, fino alle lacrime durante il discorso di ringraziamento. Non sono mancati gli assenti illustri, a cominciare dagli Oasis, mentre U2 ha sorpreso il pubblico aprendo la cerimonia

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