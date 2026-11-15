Hall of Fame 2026, da Phil Collins a U2 e Billy Idol. Assenti Oasis

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Tra i nomi più attesi della classe 2026 c'erano gli Oasis, ma Liam e Noel Gallagher non si sono presentati alla cerimonia. Noel era impegnato a Londra, mentre Liam aveva già manifestato la propria scarsa propensione a partecipare a eventi di premiazione. A introdurre la band è stato l'attore Bob Odenkirk, grande fan del gruppo e noto soprattutto per il ruolo di Saul Goodman nelle serie Breaking Bad e Better Call Saul. L'assenza dei fratelli non ha impedito il riconoscimento del loro ruolo nella storia del Britpop e del rock degli anni Novanta.