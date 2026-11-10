Phil Collins sta pensando a un tour di ritorno

Il cantante e batterista britannico, che ha compiuto 75 anni quest’anno, non esclude di tornare a esibirsi dal vivo. Lo ha detto in un’intervista video registrata per la Rock and Roll Hall of Fame che, il 14 novembre, lo accoglierà per la seconda volta

Phil Collins, 75 anni da poco compiuti, non sale su un palco dal 2022, quando si è chiuso il tour d’addio dei Genesis. Tuttavia, in una videointervista registrata per la Rock and Roll Hall of Fame, che il 14 novembre lo accoglierà per la seconda volta, questa volta come solista, ha parlato della possibilità di un ritorno live.

“Non dico mai mai”

Pochi giorni prima di entrare nella Rock and Roll Hall of Fame come artista solista, Phil Collins ha confessato di pensare ogni tanto a un ritorno in tournée. “Quando hai passato tutta la vita sul palco e hai provato quella sensazione, è difficile smettere”, ha spiegato. “Non dico mai un mai definitivo. Ogni tanto penso a rimettermi in viaggio”.

Collins ha anche indicato l’ostacolo principale, che è di natura pratica: “Non puoi fare una cosa del genere solo per una mezza dozzina di concerti, perché economicamente non avrebbe senso. Quindi ogni tanto penso di non aver ancora finito”.

Il riconoscimento della Hall of Fame lo ha colto in una fase in cui si stava abituando all’idea della pensione. “Ero entusiasta”, ha raccontato. “Quest’anno ho compiuto 75 anni e pensavo che tutto stesse arrivando insieme, proprio nel momento in cui mi stavo ritirando”.

Collins era già entrato nella Hall of Fame nel 2010 come membro dei Genesis.

Lo studio in cantina e le canzoni a metà

Oltre ai concerti, il musicista ha parlato anche di nuova musica. Il suo ultimo album di inediti, Testify, è uscito nel 2002, ma Collins non vuole escludere un nuovo progetto discografico. “Ho uno studio perfettamente funzionante nel seminterrato di casa e continuo a ripetermi che dovrei scendere lì”, ha raccontato. “Ho delle idee, ho cose finite e cose finite a metà. Quindi chi lo sa? Ora sono tornato a sentire che potrei farcela”.