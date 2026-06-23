Blink-182, concerto a Milano nel 2027: come acquistare i biglietti

Il gruppo, attualmente formato da Mark Hoppus, Tom DeLonge e Travis Barker, sarà preceduto dai Pierce the Veil. Oltre al concerto all’Ippodromo Snai San Siro, nel giugno del prossimo anno i Blink-182 saranno protagonisti di altri due appuntamenti live in Europa: l’8 a Berlino e il 15 a Parigi
In attesa dell’inizio dell’edizione 2026 degli I-DAYS Milano Coca-Cola, la produzione del festival ha annunciato il primo nome della line up del prossimo anno: i Blink-182. Il gruppo statunitense si esibirà domenica 13 giugno all’Ippodromo Snai San Siro. Opening act: i Pierce the Veil.
blink-182 a milano, tutto quello che c’è da sapere
Il 13 giugno del prossimo anno i Blink-182 saranno in concerto all’Ippodromo Snai San Siro. Come comunicato dal profilo Instagram del festival, il trio statunitense sarà il primo headliner dell’edizione 2027 degli I-DAYS Milano Coca-Cola. Il gruppo (FOTO), attualmente formato da Mark Hoppus, Tom DeLonge e Travis Barker, sarà preceduto dai Pierce the Veil.
Come annunciato dai Blink-182 in un post sull'account social, la prima presale dei biglietti ha avuto inizio martedì 23 giugno, alle ore 10.00, sul loro sito ufficiale. I biglietti saranno poi disponibili su MY LIVE NATION dalle ore 10:00 di giovedì 25 giugno e in vendita generale dalle ore 10.00 di venerdì 26 giugno su Ticketmaster, Ticketone e Vivaticket. Oltre al concerto di Milano, nel giugno del prossimo anno i Blink-182 saranno protagonisti di altri due appuntamenti live in Europa: l’8 a Berlino e il 15 a Parigi.
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Nel corso degli anni gli I-DAYS Milano Coca-Cola hanno ospitato alcuni dei protagonisti più influenti della scena discografica internazionale: da Justin Bieber a Dua Lipa passando per i Muse, Lana Del Rey, i Green Day e Avril Lavigne.
I Blink-182 sono tra i gruppi più famosi nella storia della musica. Negli anni la formazione ha lanciato album di enorme successo: da Enema of the State del 1999 al più recente One More Time... del 2023 passando per Take Off Your Pants and Jacket del 2001 e Neighborhoods del 2011. Per quanto riguarda i singoli, citiamo All the Small Things, The Rock Show, First Date, I Miss You e Bored to Death. Spazio anche a numerosi riconoscimenti di grande prestigio, tra i quali la candidatura nella categoria Best Rock Album per California alla 59esima edizione dei Grammy Awards.
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