Blink-182, concerto a Milano nel 2027: come acquistare i biglietti

Il gruppo, attualmente formato da Mark Hoppus, Tom DeLonge e Travis Barker, sarà preceduto dai Pierce the Veil. Oltre al concerto all’Ippodromo Snai San Siro, nel giugno del prossimo anno i Blink-182 saranno protagonisti di altri due appuntamenti live in Europa: l’8 a Berlino e il 15 a Parigi

blink-182 a milano, tutto quello che c’è da sapere

Il 13 giugno del prossimo anno i Blink-182 saranno in concerto all’Ippodromo Snai San Siro. Come comunicato dal profilo Instagram del festival, il trio statunitense sarà il primo headliner dell’edizione 2027 degli I-DAYS Milano Coca-Cola. Il gruppo (FOTO), attualmente formato da Mark Hoppus, Tom DeLonge e Travis Barker, sarà preceduto dai Pierce the Veil.

Come annunciato dai Blink-182 in un post sull'account social, la prima presale dei biglietti ha avuto inizio martedì 23 giugno, alle ore 10.00, sul loro sito ufficiale. I biglietti saranno poi disponibili su MY LIVE NATION dalle ore 10:00 di giovedì 25 giugno e in vendita generale dalle ore 10.00 di venerdì 26 giugno su Ticketmaster, Ticketone e Vivaticket. Oltre al concerto di Milano, nel giugno del prossimo anno i Blink-182 saranno protagonisti di altri due appuntamenti live in Europa: l’8 a Berlino e il 15 a Parigi.