Blink-182, ecco quando uscirà il nuovo disco "One More Time… Part-2"

I Blink-182 pubblicheranno otto nuove canzoni come parte dell'edizione deluxe del loro album di reunion del 2023, One More Time… L'LP “arricchito” uscirà il prossimo 6 settembre sotto l’etichetta Columbia Records.

La tracklist di One More Time… Part 2 è stata svelata lunedì 19 agosto, quando la band ha condiviso un'anteprima dei vinili in edizione limitata disponibili per il pre-ordine.

Le nuove tracce di One More Time... Part 2

Le nuove canzoni di One More Time... Part 2 sono:

Every Other Weekend

No Fun

Can't Go Back

Everyone Everywhere

One Night Stand

Take Me In

If You Never Left

All In My Head, che uscirà come singolo il 23 agosto.

One More Time..., uscito lo scorso ottobre, ha subito raggiunto la vetta della classifica Billboard 200, vendendo oltre 25.000 copie nella settimana del debutto, e arrivando poi a quota 101.000.



Si tratta del primo disco dei Blink-182 con Tom DeLonge, da quando è rientrato nella band nel 2022 (DeLonge è stato anche in tour con i membri originali Mark Hoppus e Travis Barker all’inizio del 2024 ndr). Dopo aver collezionato una serie di date in Nord America nel corso dell’estate, il gruppo tornerà negli Stati Uniti a settembre per la partecipazione a festival quali l'Austin City Limits ad Austin, Texas. E, sicuramente, porterà sul palco le nuove tracce.