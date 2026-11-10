Dopo l’annuncio delle prime due date di The Greatest Show On Earth World Tour del 5 e 6 luglio 2027 allo Stadio San Siro di Milano, la band rock irlandese tornerà nella location per una terza data in programma il 9 luglio 2027. I biglietti saranno acquistabili su Ticketmaster, Livenation e Ticketone a partire da martedì 10 novembre alle ore 10, mentre nei punti vendita autorizzati la vendita inizierà successivamente

Dopo l’annuncio delle prime due date di The Greatest Show On Earth World Tour del 5 e 6 luglio 2027 allo Stadio San Siro di Milano , gli U2 torneranno nel capoluogo lombardo per una terza data in programma il 9 luglio 2027 . Special guest nelle tre date milanesi sarà la band rock irlandese Wolf Alice. I biglietti saranno acquistabili su Ticketmaster , Livenation e Ticketone a partire da martedì 10 novembre alle ore 10 , mentre nei punti vendita autorizzati la vendita inizierà successivamente . I costi per l’ingresso generale partiranno da 86,25 euro per il quinto settore e sfioreranno i 943,75 euro per i pacchetti VIP.

IL RITORNO A SAN SIRO DOPO 18 ANNI

Gli U2 torneranno allo Stadio San Siro dopo 18 anni e sulla scia del lancio del singolo The Greatest Show On Earth, che vede anche la collaborazione di Brian Eno e che in meno di un mese ha conquistato oltre tre milioni di streaming. Presenti anche le canzoni Silencio e Street of Dreams che, insieme, hanno superato i 10 milioni di streaming. Venerdì 13 novembre 2026 uscirà inoltre il nuovo album Carnaval de Luz, prodotto da Jacknife Lee. Negli scorsi anni, la band rock irlandese si era esibita rispettivamente nel 2009 allo Stadio San Siro per il 360º Tour e nel 2018 al Mediolanum Forum di Assago per l’eXPERIENCE + iNNOCENCE Tour.