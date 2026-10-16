Gli U2 hanno annunciato il tour mondiale Greatest Show on Earth

L'annuncio coincide con l'uscita del nuovo singolo The Greatest Show On Earth: è il terzo brano tratto dall'album Carnaval De Luz in uscita il prossimo 13 novembre. Il debutto live sarà a Città del Messico il 23 febbraio 2027
Gli U2 tornano in tour: il nuovo viaggio della band irlandese è stato ribattezzato Carnaval De Luz presents: The Greatest Show On Earth e vedrà Bono, The Edge, Adam Clayton e Larry Mullen Jr. tornare in alcuni stadi selezionati da febbraio 2027 in avanti. Il tour mondiale, che è a supporto del sedicesimo album in studio della band, Carnaval De Luz in uscita il 13 novembre, debutterà a Città del Messico il 23 febbraio 2027 con Beck come artista di apertura; sono poi già state annunciate date a San Paolo e Buenos Aires, le uniche tre città latinoamericane che il tour visiterà il prossimo anno. Le date del 2027 per l’Europa e il Nord America saranno annunciate nelle prossime settimane. E intanto si lavora per l’atteso ritorno della band in patria, in Irlanda. Così la band ha commentato: “Il più grande spettacolo del mondo? Beh, questa sì che è una sfida. È una sfida, rivolta a noi stessi tanto quanto a chiunque altro, per cercare di regalare a tutti la serata più bella della loro vita. Un po’ di spettacolo, un po’ di sciamanesimo, un tripudio di colori, chitarra, basso e batteria sfrenati, e melodie che ti restano dentro. Perché se il pubblico ci sarà, noi ci saremo di sicuro". Dunque le prime date ufficiali saranno il 23 e 26 febbario a Città del Messico, il 10 e 12 marzo a San Paolo e il 23 e 35, sempre di marzo, a Buenos Aires.
IL NUOVO ALBUM CARNAVAL DE LUZ USCIRà IL 13 NOVEMBRE
L'annuncio del tour coincide con l'uscita di un nuovo brano intitolato The Greatest Show On Earth scritto a quattro mani dagli U2 e da Brian Eno: è il terzo singolo tratto dall'album Carnaval De Luz in arrivo il 13 novembre. Il brano racconta la storia di amanti che lottano per mantenere la fiducia l'uno nell'altro e nella fede stessa. C'è anche un video è diretto da Anton Corbijn che è stato girato nel deserto californiano; presenta una satira della band come setta religiosa in cui sono le donne a fare tutto il lavoro pesante. Carnaval De Luz presents: The Greatest Show On Earth World Tour segna il ritorno degli U2 negli stadi per uno spettacolo che celebra il legame umano e l’intimità su vasta scala, con una scaletta che attinge dall’intero repertorio della band; si tratta delle prime date negli stadi della band dopo la conclusione dell’acclamato The Joshua Tree Tour al DY Patil Stadium di Mumbai il 15 dicembre 2019, tappa finale di un tour che ha visto gli U2 esibirsi davanti a quasi tre milioni di fan in tutto il mondo. Gli U2 hanno festeggiato il loro 50° anniversario della band lo scorso venerdì 25 settembre con un’esibizione a sorpresa in Grafton Street a Dublino, in onore della città a loro cara.
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