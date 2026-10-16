Gli U2 hanno annunciato il tour mondiale Greatest Show on Earth

Gli U2 tornano in tour: il nuovo viaggio della band irlandese è stato ribattezzato Carnaval De Luz presents: The Greatest Show On Earth e vedrà Bono, The Edge, Adam Clayton e Larry Mullen Jr. tornare in alcuni stadi selezionati da febbraio 2027 in avanti. Il tour mondiale, che è a supporto del sedicesimo album in studio della band, Carnaval De Luz in uscita il 13 novembre, debutterà a Città del Messico il 23 febbraio 2027 con Beck come artista di apertura; sono poi già state annunciate date a San Paolo e Buenos Aires, le uniche tre città latinoamericane che il tour visiterà il prossimo anno. Le date del 2027 per l’Europa e il Nord America saranno annunciate nelle prossime settimane. E intanto si lavora per l’atteso ritorno della band in patria, in Irlanda. Così la band ha commentato: “Il più grande spettacolo del mondo? Beh, questa sì che è una sfida. È una sfida, rivolta a noi stessi tanto quanto a chiunque altro, per cercare di regalare a tutti la serata più bella della loro vita. Un po’ di spettacolo, un po’ di sciamanesimo, un tripudio di colori, chitarra, basso e batteria sfrenati, e melodie che ti restano dentro. Perché se il pubblico ci sarà, noi ci saremo di sicuro". Dunque le prime date ufficiali saranno il 23 e 26 febbario a Città del Messico, il 10 e 12 marzo a San Paolo e il 23 e 35, sempre di marzo, a Buenos Aires.